Corona: Der Landkreis Günzburg hatte bisher Glück

Plus Die Beschäftigten im Landratsamt, in Kliniken und Heimen sind seit Beginn der Pandemie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen. Wie der Schulstart verlief.

Von Walter Kaiser

Seit einem halben Jahr hat Corona das Leben der Menschen auch im Landkreis mehr oder minder fest im Griff. Im Kreisausschuss zog Landrat Hans Reichhart eine Zwischenbilanz. Zugleich kündigte er eine Reihe weiterer Maßnahmen in den kommenden Tagen und Wochen an. Das Zwischenfazit des Landrats: Bislang habe der Landkreis in Sachen Corona weitgehend Glück gehabt. Trotzdem seien die Beschäftigten im Landratsamt, in den Kliniken oder in den Heimen an die Grenze der Belastbarkeit gekommen.

Um die Corona-Aufgaben stemmen zu können, sind nach Angaben des Landrats 49 Beschäftigte aus den verschiedenen Fachbereichen des Landratsamtes zusammengezogen worden. Sie sollen nicht zuletzt das Gesundheitsamt bei seiner Arbeit unterstützen. Sie alle hätten, wie auch die Mitarbeiter in den Kliniken und den Heimen, über das erwartbare Maß hinaus ein aufopferndes Engagement an den Tag gelegt.

Landkreis Günzburg sucht Personal für das Gesundheitsamt

Stand Montagnachmittag hat es im Landkreis 366 Corona-Infizierte im Landkreis gegeben. Zuletzt waren 40 neue Fälle registriert worden, überwiegend Reiserückkehrer. Um sie und ihre Kontaktpersonen zu ermitteln, sei jede Menge Kleinarbeit nötig. In einem Fall habe ein Infizierter um die 40 Personen kontaktiert. Der Landrat: „Das ist ein hoher Aufwand.“

Zwar habe der Landkreis einige zusätzliche Stellen bewilligt bekommen, die seien aber weitgehend zeitlich befristet. Deshalb suche der Landkreis dringend weiteres Personal für das Gesundheitsamt – Ärzte, medizinisches oder anderes Personal. „Aber das ist schwierig.“ Immerhin: Im Landkreis verfüge das Gesundheitsamt über vier Ärzte. In manchem schwäbischen Landkreis gebe es keinen einzigen, erklärte Reichhart. Generell aber müsse die Landesregierung den Öffentlichen Gesundheitsdienst stärken, forderte der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich. Die Corona-Krise habe neuerlich gezeigt, wie wichtig diese Behörde sei.

Die Corona-Testzentren werden bald "winterfest" gemacht

Um die Testkapazitäten ortsnah zu erhöhen, seien zum 1. September zwei Testzentren in Günzburg und Krumbach eingerichtet worden (wir berichteten). Reichhart: „Zwei Zentren hat kein anderer schwäbischer Landkreis.“ In den ersten neun Tagen seien 597 Tests, auch abends, durchgeführt worden, weitere 126 Anmeldungen lagen am Montag für den Rest dieser Woche vor. Im Laufe der nächsten Zeit würden die beiden Testzentren „winterfest“ gemacht, um für die kalte Jahreszeit gewappnet zu sein. Wer sich informieren oder testen lassen will, findet weitere Hinweise auf der Homepage des Landratsamtes.

Der Schulstart sei „bislang gut verlaufen“, erklärte der Landrat weiter – auch wenn einige Lehrkräfte bereits positiv getestet worden seien. Ein besonderes Problem stellt die Schülerbeförderung dar. Denn schon vor Corona seien nicht wenige der Schulbusse randvoll gewesen, erklärte FDP-Kreisrat Herbert Blaschke. Christoph Langer, der im Landratsamt zuständige Fachbereichsleiter, erwiderte, bislang seien zehn diesbezügliche Beschwerden eingegangen. Ihnen sei nachgegangen worden. Überdies würden in den kommenden zwei Wochen Kontrollpersonen in den Bussen mitfahren, um mögliche Schwachstellen aufzudecken.

Der Landrat bittet die Bürger um Nachsicht

Dank der heimischen Busunternehmen sei es dem Landkreis ermöglicht worden, zusätzliche Busse zu reservieren, sollte es zu gravierenden Engpässen kommen, ergänzte der Landrat. Grundsätzliche Verbesserungen bei den Schulbussen könne es nur geben, wenn die Landesregierung ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessere, fügte Busunternehmer und FW-Kreisrat Josef Brandner an.

Auf Nachfrage von AfD-Kreisrat Gerd Mannes erklärte der Landrat, bislang seien im Landkreis 520 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen eingeleitet worden. Noch seien nicht alle abgearbeitet, obwohl allein dafür vier Personen abgestellt wurden, wie Christoph Langer erklärte.

Abschließend bat der Landrat die Bürger, im Problem- und Beschwerdefall ein bisschen Nachsicht zu üben. Immerhin habe es bereits einige Lockerungen, etwa bei Kulturveranstaltungen, gegeben. Doch alle, die mit Corona befasst seien, täten ihr Möglichstes. In jedem Einzelfall sei das Geforderte aber nicht umzusetzen. Jeder, der Verantwortung trage, müsse einen Mittelweg zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz finden.

