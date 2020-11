Corona: Der Mund-Nasen-Schutz ist nur ein Stück Stoff

Plus Mit dem Teil-Lockdown im November brandet auch erneut die Diskussion über die Maskenpflicht wieder auf, wie ganz aktuell ein Vorfall im Leipheimer Stadtrat zeigt.

Wer in Deutschland nackt durch die Straßen spaziert, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1000 Euro und einem Platzverweis rechnen. Obwohl nackt zu sein an sich nicht strafbar ist – nur eben, wenn sich jemand anders gestört oder belästigt fühlt. Dann gilt es als Ordnungswidrigkeit.

Seit diesem Jahr gibt es nun ein Kleidungsstück, dessen Fehlen ebenfalls einen Platzverweis und ein Bußgeld nach sich ziehen kann. Es ist kleiner als die meisten Unterhosen. Und doch wehren sich einzelne Mitmenschen standhaft dagegen, das gute Stück zu tragen.

Masken schützen - genauso wie Helme

Es stellt sich die Frage, wie die sogenannten „Maskenverweigerer“ zur Gurt- oder Helmpflicht stehen, zumal so ein Motorradhelm deutlich mehr bedeckt als Mund und Nase und demnach nicht nur den Atem, sondern auch das Gehör und die Sicht einschränkt. Und auch optisch ist er kein Hingucker. Trotzdem wird er getragen, denn er schützt bekanntermaßen vor Kopfverletzungen. Ebenso wie ein Mund-Nasen-Schutz vor Tröpfcheninfektionen schützt.

Und wer sich mit dieser Erklärung nicht abfinden möchte, kann die Maske einfach als eine Erweiterung des Kleiderschranks ansehen. Denn im Endeffekt ist sie eben nur das: ein Stück Stoff.

Themen folgen