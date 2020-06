vor 20 Min.

Corona: Derzeit keine Verdachtsfälle im Landkreis Günzburg

Die Veränderungen sind nur noch minimal im Kreisgebiet. Insgesamt ist die Entwicklung positiv - Schritt für Schritt.

Seit dem Wochenende gibt es keine Corona-Verdachtsfälle mehr im Kreis Günzburg. Am Samstag gab das Landratsamt die Zahl „Null“ an. Gesunken ist am Samstag und Sonntag auch die Anzahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden. Das sind die Angaben von Sonntagnachmittag (in Klammern die Veränderungen zum Freitag):

Bestätigte Infektionen 237 (0).

Genesene 232 (0).

Verdachtsfälle 0 (-1).

Personen in Quarantäne 8 (-3).

Verstorbene 4 (0).

7-Tage-Inzidenz 0,00 (0). (zg)

