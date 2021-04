Corona: Im Landkreis Günzburg wird über Ostern gelockert

Am Freitag wird der dritte Tag in Folge die Inzidenzgrenze von 100 im Kreis Günzburg unterschritten. Was das für Verbraucher, Kontakte und den Schulbesuch bedeutet.

Der Landkreis Günzburg wird - so sieht es aus - am Freitag den dritten Tag in Folge den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 unterschreiten. Das Landratsamt Günzburg hat nach Informationen unserer Redaktion am Donnerstag dem Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von unter 100 gemeldet. Veröffentlicht wird das vom RKI am folgenden Tag - und damit ist diese Zahl dann auch amtlich. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass das Institut die Unter-100-Inzidenz nach oben über diesen Schwellenwert korrigieren wird. Deshalb treten wegen des neuen Inzidenzbereichs zwischen 50 und 100 ab Samstag verschiedene Lockerungen in Kraft. Das teilte das Landratsamt Günzburg am späten Donnerstagnachmittag mit.

Geschäfte dürfen dann wieder für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum öffnen. Es gilt damit das Prinzip „Click and Meet“. Die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden darf nicht höher als ein Kunde je 40 Quadratmeter der Verkaufsfläche sein. Der Ladenbetreiber hat die Kontaktdaten der Kunden zu erheben. Es gilt weiterhin für Kunden FFP2-Maskenpflicht.

Bis zu 20 Kinder unter 14 Jahren dürfen draußen kontaktfrei sporteln

Kontaktfreier Individualsport im Außenbereich ist nur bis maximal fünf Personen aus zwei Haushalten (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet) erlaubt. Ebenso ist kontaktfreier Sport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten können für Besucher nach vorheriger Terminbuchung öffnen. Allerdings gibt es dafür vier Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen: Die zulässige Besucherzahl richtet sich nach dem vorhandenen Besucherraum, bei dem ein Mindestabstand von 1,5 Meter zuverlässig gewahrt werden muss. Für die Besucher besteht FFP2-Maskenpflicht. Und der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Außerdem hat der Betreiber die Kontaktdaten der Kunden zu erheben.

Treffen können sich wieder maximal fünf Personen aus zwei Haushalten

Die Regelungen zur Kontaktbeschränkung gelten nach den Angaben des Landratsamtes wie folgt: Es dürfen sich wieder bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden.

Die nächtliche Ausgangssperre entfällt.

Die Entwicklung der Inzidenzzahlen wird regelmäßig online und im Print-Format in der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten veröffentlicht - außerdem auf der Homepage des Landkreises Günzburg.

Präsenzunterricht ist an Voraussetzungen geknüpft

Nach der wöchentlichen Inzidenzeinstufung des Landkreises Günzburg für den Schul- und Kinderbetreuungsbetrieb findet in der Woche vom 5. bis 11. April in den Schulen des Landkreiseses Günzburg, solange diese nicht von der Schließung durch die Ferien betroffen sind, Präsenzunterricht statt. Allerdings muss dabei der Mindestabstand von 1,50 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden. Falls diese Voraussetzung nicht gegeben ist, findet Wechselunterricht statt. Die Schulen informieren ihre Schülerinnen und Schüler, in welcher Form der Unterricht stattfindet.

Außerdem gilt für diese Kalenderwoche in Bezug auf die Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige der eingeschränkte Regelbetrieb, also die Betreuung in festen Gruppen. Sollte während der kommenden Woche der Inzidenzwert von 50 unterschritten oder der Inzidenzwert von 100 überschritten werden, hat dies keine Auswirkung auf die damit verbundenen Regelungen. Die wöchentliche Einstufung des Inzidenzwertes wird immer freitags auf der Homepage des Landkreises Günzburg unter https://www.landkreis-guenzburg.de/covid-19/schulen-und-kindergaerten sowie im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht. (zg/ioa)

Lesen Sie außerdem: