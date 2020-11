17:30 Uhr

Corona: Inzidenz im Kreis Günzburg liegt erstmals bei über 200

Erstmals ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Günzburg auf über 200 angestiegen. Drei Bewohner des Heiliggeist-Seniorenheims sind an Corona gestorben.

Von Till Hofmann

Der Landkreis Günzburg zählt seit Freitag zu einer Spitzengruppe in Bayern, zu der er gar nicht gehören möchte. Er hat den achthöchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert im Freistaat. Erstmals ist dabei die Marke von 200 (pro 100000 Einwohner, die sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Erreger angesteckt haben) überschritten worden.

Verschärfung der Maßnahmen im Kreis Günzburg ist nicht vorgesehen

Eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen ist nicht vorgesehen, denn nach einer „dunkelroten Ampel“ kommt nichts mehr, wie es aus informierten Kreisen heißt. Und es ist nach wie vor das erklärte Ziel der Staatsregierung, Schulen und Kitas offen zu halten. Außerdem ist noch zu wenig Zeit vergangen, um zu erkennen, ob der Teil-Lockdown die Corona-Ansteckungskurve wieder abflacht.

Ein großes Ausbruchsgeschehen gibt es im Günzburger Heiliggeist-Seniorenheim, was sich auf den Inzidenzwert niederschlägt. Nach wie vor sind die Ursachen dafür unklar.

Wie unsere Zeitung erfuhr, sind an der Viruserkrankung inzwischen drei Heimbewohner gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Günzburg von sechs auf neun. In der aktuellen Corona-Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sind die Verstorbenen noch nicht berücksichtigt.

Mehr als 1000 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie angesteckt

Auffällig ist außerdem, dass es am Freitag in den vom LGL veröffentlichten Angaben in der Stadt Nürnberg sowie den Landkreisen Neu-Ulm und Pfaffenhofen an der Ilm keine neuen Ansteckungsfälle gibt. Beobachter halten das allein schon unter statistischen Gesichtspunkten für nicht nachvollziehbar. Ob nicht gemeldet wurde oder ob andere Gründe für diese „Fehlanzeigen“ vorliegen, ist bislang nicht bekannt.

Im Landkreis Günzburg werden inzwischen 1115 Personen gezählt (Stand: Freitag, 8 Uhr), die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben – das sind 84 mehr als am Vortag. Bei 877,77 liegt die Fallzahl auf 100000 Einwohner bezogen.

273 Menschen wurden in den letzten sieben Tagen angesteckt, was zu einer Inzidenz von 214,91 führt (Vortag: 199,17).

