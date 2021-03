13.03.2021

Corona-Inzidenz steigt leicht

So ist die Lage im Landkreis Günzburg

Die dritte Welle hat den Landkreis Günzburg bisher nicht erreicht. Auch am Freitag bleibt der Inzidenzwert unter der 35er-Marke, auch wenn er leicht angestiegen ist. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 30,7 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Bayernweit haben nur noch die Landkreise Kitzingen (9,9) und Eichstätt (20, 3) eine niedrigere Inzidenz. In den vergangenen sieben Tagen wurden 39 neue Fälle im Landkreis Günzburg gemeldet, insgesamt gab es bisher 4446 registrierte Corona-Fälle. Weitere Todesfälle wurden bereits seit Längerem nicht mehr gemeldet, die Zahl liegt bei 95.

Damit gelten aktuell gelockerte Kontaktbeschränkungen im Landkreis, insgesamt dürfen sich bis zu 10 Personen aus drei verschiedenen Haushalten treffen. Außerdem dürfen ab kommenden Montag wieder deutlich mehr Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht.

In den Kliniken im Landkreis gibt es weiterhin keine Intensivfälle mit einer Covid-19-Erkrankung. In Günzburg befindet sich ein Patient auf der Isolierstation, in Krumbach sind es derzeit zwei.

Auch in den Nachbarlandkreisen sind die Inzidenzwerte gestiegen. Teilweise wurde die 100er-Marke gerissen. Generell gilt: Überschreitet ein Landkreis an drei Tagen hintereinander einen bestimmten Grenzwert, werden Lockerungen zurückgenommen und Maßnahmen gegen das Virus wieder verschärft. Die Inzidenzwerte bei den Nachbarn: Alb-Donau-Kreis 105,5, Augsburg 66,3, Dillingen 43,5, Heidenheim 45,2, Neu-Ulm 46,2, Unterallgäu 99,1.

In den Kommunen im Landkreis Günzburg treten nun wieder vereinzelte Neuinfektionen auf. Aktuell sind elf der 34 Gemeinden coronafrei. Die Übersicht:

Aichen 3, Aletshausen 0, Balzhausen 0, Bibertal 1, Breitenthal 0, Bubesheim 3, Burgau 1, Burtenbach 3, Deisenhausen 1, Dürrlauingen 3, Ebershausen 0, Ellzee 1, Günzburg 19, Gundremmingen 0, Haldenwang 0, Ichenhausen 7, Jettingen-Scheppach 0, Kammeltal 1, Kötz 0, Krumbach 4, Landensberg 0, Leipheim 4, Münsterhausen 1, Neuburg 1, Offingen 0, Rettenbach 3, Röfingen 2, Thannhausen 2, Ursberg 4, Waldstetten 0, Waltenhausen 1, Wiesenbach 2, Winterbach 0, Ziemetshausen 1. Landkreisfremd 34. (zg)

