Corona-Krise: Darf Landrat jetzt allein entscheiden?

Ein Verstoß gegen die Vorschriften oder im Katastrophenfall zulässig: Die Meinungen über das Abhalten von Sitzungen zur jetzigen Zeit gehen auseinander.

Der Umgang mit der Corona-Krise wirft natürlich auch rechtliche Fragen auf. Einige dieser Fragen betreffen die Sitzungen von Stadt- und Gemeinderäten oder des Kreistags und seiner Ausschüsse. Dürfen aus Gründen der Sicherheit Zuhörer von Sitzungen ausgeschlossen werden, obwohl sie grundsätzlich für jedermann zugänglich sein müssen? Was ist im Extremfall, wenn Sitzungen auf längere Zeit abgesagt werden müssen? Dürfen dann die (Ober-)Bürgermeister und der Landrat anstehende Entscheidungen alleine treffen? Darüber wurde kurz bei der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses des Landkreises debattiert.

Sitzungen kommunaler Gremien müssen grundsätzlich öffentlich sein. Ausnahmen bilden unter anderem Personal- und Grundstücksangelegenheiten oder die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen. Würden aus Gründen der Sicherheit Zuhörer von der Teilnahme an Sitzungen ausgeschlossen, wäre dies „ein Verstoß gegen die Landkreisordnung“, erklärte SPD-Kreisrat und Jurist Rudolf Köppler im Ausschuss. Im derzeit ausgerufenen Katastrophenfall wäre ein Ausschluss der Öffentlichkeit rechtlich zulässig, erklärte hingegen Landrat Hubert Hafner (CSU).

"Wir können nicht alles stilllegen"

Eingangs der Sitzung in der Dominikus-Zimmermann-Realschule (das Landratsamt, der übliche Tagungsort, ist für Besucher schließlich weitgehend gesperrt) fragte Grünen-Kreisrat Max Deisenhofer nach, ob die Zusammenkunft des Ausschusses wirklich notwendig gewesen sei. Denn auf der Tagesordnung habe er nichts wirklich Dringendes entdeckt. Vor diesem Hintergrund wäre es womöglich sinnvoller gewesen, die Sitzung abzusagen, sagte er.

Der Krumbacher Bürgermeister und Freie-Wähler-Kreisrat Hubert Fischer vertrat die gegenteilige Auffassung. „Wir können nicht alles stilllegen“, sagte er. „Die demokratischen Strukturen müssen funktionieren, wir können nicht alles den Bürgermeistern oder dem Landrat überlassen.“ Hubert Hafner erwiderte, im Notfall könne er tatsächlich allein entscheiden. „Aber ich weiß nicht, ob das gut ist.“ Im Extremfall könnte das nicht mehr die Frage sein. Zuhörer kann man ausschließen. Aber was, wenn Sitzungen des Kreistags eingeschränkt oder gar verboten würden. Das Gremium hat immerhin 60 Mitglieder, anwesend sind in aller Regel auch eine Reihe von Mitarbeitern der Landkreisverwaltung oder externe Berater. Damit wäre vermutlich eine kritische Masse erreicht. Und eine Sitzung des Kreistags würde in der Tat „problematisch“, wie Hafner erklärte. Am 22. April soll der Kreistag wieder zusammenkommen. Wie es bis dahin mit dem Coronavirus aussieht, weiß niemand zu sagen. (kai)

