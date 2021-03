vor 35 Min.

Corona: Lockerungen im Landkreis

Mehr Kontakte sind wieder möglich

Für den Landkreis Günzburg stehen ab Freitag Lockerungen der Corona-Regelungen an. Fortan können sich ein Haushalt und zwei weitere Haushalte treffen. Insgesamt gilt dies für zehn Personen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht gezählt. Als Haushalt gelten Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Das teilte das Landratamt Günzburg am Donnerstagnachmittag mit.

Die Lockerung orientiert sich an der Inzidenzzahl. Diese liegt im Landkreis Günzburg seit drei Tagen konstant unter 35. Grundsätzlich gilt: Wenn der Inzidenzwert sich an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter oder über einer bestimmten Inzidenzwert-Grenze befindet, treten veränderte Regelungen in Kraft. Die Marker liegen bei Inzidenzen von 35, 50, 100 und darüber. Das heißt aber auch: Wird der Inzidenzwert von 35 im Landkreis Günzburg an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, gelten wieder strengere Kontaktregelungen. Dies gibt das Landratsamt Günzburg dann unverzüglich amtlich bekannt. Für das kommende Wochenende sei das aber rein rechnerisch nicht mehr möglich. (zg)

