vor 31 Min.

Corona-Maske vergessen: Geldbeutel aus Auto in Offingen gestohlen

Eine 80-jährige Frau aus Offingen will zum Einkaufen und vergisst ihre Corona-Maske. Als sie diese holen geht, wird ihr Geldbeutel gestohlen.

Die 80-Jährige hatte ihre Corona-Maske vergessen und ging noch einmal kurz in das im Fasanenweg in Offingen gelegene Haus, um sie zu holen. Diese Zeit nutzte ein Unbekannter am Dienstag gegen 14 Uhr, um den Geldbeutel der Frau zu stehlen. Den hatte sie fataler Weise in einen Einkaufskorb gelegt, der sich auf dem Beifahrersitz ihres unversperrt in der Garage stehenden Autos befand.

Beim späteren Einkauf stellte die Dame fest, dass der Geldbeutel, in dem sich Bargeld und diverse Papiere befanden, fehlte. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Burgau, Telefon 08222/96900. (zg)

