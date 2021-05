Corona-Pandemie

Biergarten geöffnet: Im Kreis Günzburg bleibt das ein Wunsch

Das hier ist ein aktuelles Foto und nicht etwa eines aus dem Archiv. „Terrasse = geöffnet“, schreibt diese Frau auf ein Hinweisschild vor einem Café. Kleiner Haken an der Sache: Die Außengastronomie, die hier betrieben wird, steht in der oberpfälzischen Stadt Tirschenreuth und nicht etwa im Landkreis Günzburg.

Plus Die Inzidenz-Werte im Landkreis Günzburg sind nach wie vor so hoch, dass an eine Öffnung von Cafés und Kinos nicht zu denken ist. Warum ist das so? Ein Erklärungsversuch.

Von Till Hofmann

Die Besatzung des Raumschiffs Enterprise hat die technische Fähigkeit, sich an einen anderen Ort beamen zu lassen. Es muss ja nicht gleich ein ferner Planet am Rande des Universums sein. Wenn es ginge – Landsberg oder Tirschenreuth würde auch genügen. Denn dort können Menschen unter entsprechenden Hygieneauflagen seit Montag wieder in den Biergarten, ins Kino und ins Theater. Die Inzidenz liegt in diesen Regionen stabil unter 100. Ein Zustand, von dem der Landkreis Günzburg (191,3) am Montag noch Lichtjahre entfernt scheint.

