Corona-Pandemie

07:55 Uhr

Jeder Dritte im Kreis Günzburg ist geimpft - einmal wenigstens

Plus Fast 40.000 Bürger haben in der Günzburger Region bis Mitte dieser Woche eine Impfung erhalten. Verblüffende Unterschiede gibt es bei der Anzahl der Hausarzt-Impfungen in den Landkreisen.

Von Till Hofmann

Ungefähr jeder Dritte im Landkreis Günzburg ist bisher mindestens einmal geimpft worden. Die Impfquote liegt bei 31,3 Prozent. Bis Mittwoch sind in den beiden Impfzentren 30.195 Personen einmal geimpft worden. An Zweitimpfungen kommen 10.274 dazu. Die niedergelassenen Ärzte sind mit 9191 Erst- und 665 Zweitimpfungen dabei.

Themen folgen