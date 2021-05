Landkreis Günzburg erhält Impfstoff-Sonderlieferung

1600 Impfdosen des Vakzins von Johnson & Johnson erhält der Landkreis Günzburg am Freitag – ebenso wie weitere Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern. In der kommenden Woche soll das Kontingent im Kreis Günzburg verimpft werden. Die Besonderheit: Bei diesem Präparat ist es mit einer Spritze für den vollen Impfschutz getan.

Foto: Ronny Hartmann/dpa