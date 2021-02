vor 49 Min.

Corona-Pause soll für Tennisspieler im Kreis Günzburg kein Dauerzustand werden

Vor dem Bund-Länder-Gipfel fordert der BTV Lockerungen. Worauf Bezirkssportwart Stefan Ruess die heimischen Tennis-Aktiven auch im Kreis Günzburg einstellt.

Von Jan Kubica

In einem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder hat der Präsident des bayerischen Tennis-Verbands, Helmut Schmidbauer, die schrittweise Öffnung der Tennisanlagen gefordert. Unmittelbar vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel spricht er sich angesichts zurückgehender Corona-Fallzahlen für eine Spielerlaubnis auf Freiplätzen ab 1. März aus. Der Wettkampfbetrieb soll ab 1. April möglich sein. Bezirkssportwart Stefan Ruess (TC Günzburg) unterstützt diesen Vorschlag nachdrücklich und ist für die Sommerrunde auch entsprechend zuversichtlich. Skeptisch beurteilt er dagegen den Hallenbetrieb. „Ich glaube nicht, dass die Politik bereit ist, das noch in dieser Wintersaison zu lockern.“

Dabei sei der Verkauf von Hallen-Abonnements für die betroffenen Vereine finanziell eminent wichtig, unterstreicht Ruess. Kosten für Unterhalt, Modernisierung und Heizung fielen schließlich immer an. Ein Trost in dieser Hinsicht sei das entgegenkommende Verhalten der allermeisten Vereinsmitglieder in Schwaben, berichtet der Bezirksfunktionär in der Endphase einer Hallensaison, in der auf der Einkommens-Seite die große Null stand. „Ob das dauerhaft so bleiben würde, weiß ich aber nicht.“

Sport an der frischen Luft soll Teil der Lösung sein - nicht des Problems

Umso tatkräftiger konzentriert sich der BTV mit Sitz in Oberhaching bei München darauf, den schnellen Wiedereinstieg in den Sport keinesfalls durch eigene Nachlässigkeiten zu gefährden. Die Aktiven hätten ja bereits im vergangenen Jahr unter verschärften Hygienebestimmungen gespielt, erinnert Ruess. „Das wurde ohne Probleme umgesetzt, wir hatten keine Infektionen.“ Schwabens Vereine seien selbstverständlich in der Lage, auch heuer unter erschwerten Rahmenbedingungen aufzuschlagen.

Schmidbauer argumentiert in dieselbe Richtung, indem er Sport an der frischen Luft grundsätzlich als Teil der Lösung, nicht des Problems bezeichnet. In der Öffnung von Tennisanlagen sieht der BTV-Präsident „unter Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen, die bereits seit Mai 2020 auf den Anlagen praktiziert wurden, keine Gefahr für die Gesundheit der Spieler respektive der Bevölkerung.“

Tennisspieler würden auch gerne wieder Wettkämpfe bestreiten

Im Detail fordert der BTV die Rückkehr auf die 2020 durch die Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgelegten Bestimmungen (derzeit gilt die elfte Fassung). Damals waren Sportstätten nicht grundsätzlich geschlossen; kontaktfreie Individualsportarten – Tennis wurde wie zum Beispiel auch Golf als solche anerkannt – durften allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes ausgeübt werden. Es war eine sinnvolle Lösung im Angesicht der Pandemie, findet Ruess. „Tennis ist als Einzel-Sportart völlig kontaktlos. Die Frage war höchstens, ob und unter welcher Voraussetzung man Doppel spielen kann. Aber auch da hat man grundsätzlich mehr als anderthalb Meter Abstand zum Spielpartner.“ Deshalb ist Tennis laut Ruess wunderbar geeignet, um unter den momentanen Bedingungen Sport zu treiben.

Die konkreten Forderungen seitens des Landesverbands zielen nun genau darauf ab. So möchte der BTV zum 1. März eine Genehmigung für den Trainingsbetrieb mit maximal vier Personen plus Coach pro Platz erreichen. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz weiter messbar zurückgehen, würden die bayerischen Tennisspieler ab 1. April gerne wieder Wettkämpfe wie Ranglistenturniere oder Meisterschaften bestreiten.

Drei Wochen später als in "normalen" Jahren

Ruess teilt den Optimismus, dass Tennis pünktlich zu Ostern eine Wiederauferstehung in der Region feiern darf. Seinen Angaben zufolge geht es allein im Landkreis Günzburg um 15 Vereine, die zusammen mit etwa 80 Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen; schwabenweit seien es ungefähr 300 Vereine mit 1800 Teams. Sie alle wieder auf den Platz zu schicken, ginge nach seiner Überzeugung „von der Kontaktintensität und der Ansteckungsgefahr her völlig in Ordnung.“

Es sei allerdings auch eine Frage der Vernunft, allen Beteiligten Zeit zur Vorbereitung einzuräumen, fügt der Sportwart hinzu. Deshalb plant der Tennis-Bezirk Schwaben den Beginn der Mannschafts-Verbandsrunde für den 1. Juni und damit etwa drei Wochen später als in „normalen“ Jahren.

