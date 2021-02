14:01 Uhr

Corona-Schnelltest für zuhause in Testzentren im Kreis Günzburg überprüfen lassen

Der Landkreis Günzburg macht den Bürgern ein Angebot für den Fall eines positiven Schnelltests, damit alle auf der sicheren Seite sind.

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat angekündigt, jetzt 1,3 Millionen Schnelltests an Schulen und Kitas zu liefern. Zugleich haben unter anderem Discounter angekündigt, dass sie Schnelltest zur privaten Anwendung auf den Markt bringen. Die Selbsttests sind inzwischen zugelassen. Nun ist es also für jeden möglich, zuhause zu überprüfen, ob eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Da stellt sich die Frage, was passiert, wenn der Test positiv ausfällt. Der Landkreis Günzburg bietet ab diesem Montag die Möglichkeit, sich noch am gleichen Tag in den zwei Testzentren des Landkreises mittels PCR-Test zu testen.

Das sind die Konsequenzen bei einem positiven PCR-Test

Sollte auch dieser positiv ausfallen, wird das Gesundheitsamt eine Isolation verhängen. Damit wird sichergestellt, dass keine weiteren Menschen angesteckt werden. Bis Klarheit herrscht, ob der positive Befund aus dem Schnelltest korrekt ist, bittet der Landkreis dringend darum, dass sich entsprechend getestete Menschen verhalten, als wären sie in Quarantäne.

Das heißt: kein Supermarkt, keinen Freund besuchen, Abstand zu Familienangehörigen halten – im Sinne aller. Der Termin für einen PCR-Test am gleichen Tag kann ganz regulär über die Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-guenzburg.de gebucht werden. Auf der Startseite führt ein Link auf die Seite. (zg)

