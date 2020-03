vor 18 Min.

Corona: Schüler wurden am Freitag nach Hause geschickt

Auch in Schulen im Landkreis Günzburg wurden am Freitag Schüler nach Hause geschickt.

Es gibt neue Entwicklungen wegen Südtirol. Auch der Landkreis Günzburg ist davon betroffen. Wie an Schulen am Freitag reagiert wurde.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nun auch Südtirol zum Coronavirus-Risikogebiet erklärt. Das hat Auswirkungen auf die Schulen im Landkreis Günzburg. Bis in den Nachmittag hinein hat die „Koordinierungsgruppe Unterrichtsausfall“ am Freitag im Schulamt getagt und entschieden, eine Empfehlung auszusprechen. Wörtlich heißt es: „Für Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, wird angeraten, unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte zu vermeiden und, sofern das möglich ist, 14 Tage zu Hause zu bleiben. Die Schule ist umgehend darüber in Kenntnis zu setzen. In diesem Fall gilt die Nichtteilnahme am Unterricht als entschuldigt.“

Die 14 Tage seien wegen der Inkubationszeit ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. Und weiter: „Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der letzten 14 Tage mit einer anderen Person Kontakt gehabt haben, die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter uneingeschränkt am Schulbetrieb teilnehmen. Bei Kontakt mit einer Person – innerhalb der letzten 14 Tage –, bei der eine Infektion mit dem aktuellen Coronavirus bestätigt ist, ist der Schulbesuch ausgeschlossen.“

Kirchliche Träger haben bereits Fakten geschaffen

Christoph Langer, im Landratsamt Günzburg für Öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig, spricht noch nicht von einem Gebot. Die Schulleiter im Landkreis Günzburg sind noch am Freitag von der Entwicklung unterrichtet worden. Das bayerische Gesundheitsministerium ist in der Diktion etwas deutlicher und schreibt in einer Pressemitteilung: „Schulkinder, die sich in den letzten 14 Tagen in Südtirol aufgehalten haben, sollen nächste Woche zu Hause bleiben.“

Noch bevor sich die aus drei Personen bestehende Koordinierungsgruppe getroffen hat (Schulamtsdirektor Thomas Schulze, der Fachbereichsleiter für Katastrophenschutz im Landratsamt, Roman Gepperth, und Andreas Merz, Schulleiter des Gymnasium Ursberg), haben kirchliche Träger von Schulen bereits Fakten geschaffen und Kinder, die in Südtirol waren, von den Eltern am Freitagvormittag aus dem Unterricht abholen lassen.

Die Diözese Augsburg hat reagiert

Das Maria-Ward-Gymnasium und die Maria-Ward-Realschule in Günzburg, beide gehören zum Schulwerk der Diözese Augsburg, erhielten gegen acht Uhr morgens eine E-Mail ihres Schulträgers. Ín dieser wurde darauf hingewiesen, dass das RKI die Coronavirus-Risikogebiete um Südtirol erweitert hat.

Darauf hatte die Diözese Augsburg reagiert und das örtliche Gesundheitsamt angerufen. „Von denen kam dann die Anweisung, dass wir alle Schüler, die in den Faschingsferien in Südtirol waren, unverzüglich heimschicken sollen“, berichtete der Schulleiter beider Schulen, Christian Hörtrich, auf Anfrage.

Eltern wurden telefonisch und elektronisch informiert

Darauf sei das Direktorat in alle Klassen gegangen und habe die Schüler über die Neuerung informiert. Danach wurden Eltern der betroffenen Schüler telefonisch und per elektronischen Elternbriefs informiert, dass sie ihren Nachwuchs abholen sollen. Es habe keine Komplikationen gegeben. Insgesamt waren am Gymnasium 14 und an der Realschule sechs Schüler betroffen.

In der Musikschule der Stadt Günzburg sind zwei Musiklehrer in Absprache mit ihrem Vorgesetzten nach Hause geschickt worden. Die Ergebnisse eines Tests sollen demnächst vorliegen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: „Das war eine kluge Entscheidung, ohne in irgendeiner Form Panik zu schüren.“ Auch das Sankt-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen war von den Maßnahmen betroffen. Hier mussten zehn Schüler vorzeitig ihren Unterricht beenden und nach Hause.

