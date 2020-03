Corona: So reagieren Hotels auf die neuen Regeln

Plus Urlauber dürfen nicht übernachten, Geschäftsreisende aber schon. Hoteliers im Landkreis Günzburg erzählen, wie sie mit der schwierigen Situation umgehen.

Die strengen Ausgangsbeschränkungen, die Ministerpräsident Markus Söder in Bayern verhängt hat, sind auch an der Hotelbranche nicht spurlos vorübergegangen. Hotels und Pensionen dürfen momentan nur noch Geschäftsreisende oder Gäste für nicht private Zwecke aufnehmen, viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Auch Eduart Müller vom Hotel Günzburg City garni kümmert sich inzwischen alleine um seine Gäste. Seine Mitarbeiter hat er für Kurzarbeit angemeldet, sie sind schon zuhause. „Wir haben seit dieser Beschränkung nie mehr als zwei Gäste gleichzeitig und das bei 25 Zimmern.“ Er macht aktuell alles, von der Rezeption bis hin zur Reinigung der Räume. Um finanzielle Unterstützung zu bekommen, hat er Soforthilfe beantragt. Noch kam dazu keine Rückmeldung.

Hotels dürfen nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten

Die Einhaltung des Kontaktverbotes nimmt Müller sehr ernst: Gäste werden an den entgegengesetzten Enden des Ganges untergebracht. Zudem habe er überall Desinfektionsmittel verteilt. Auch um die Verpflegung müssen sich Gäste selbst kümmern, denn die Bewirtung in gemeinschaftlich genutzten Räumen ist verboten. „Normalerweise biete ich Frühstück an, das darf ich aber jetzt nicht mehr.“

Bei Ingrid Osterlehner, Inhaberin des Gasthofs zur Sonne in Röfingen und Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis, gibt es ebenfalls kein Frühstück mehr. „Wir dürfen ja jetzt in unserer Gaststube niemanden bewirten. Deswegen bereiten wir für unsere Gäste morgens belegte Brötchen und Kaffee zum Mitnehmen zu.“ Dieser Service gehe aufs Haus. Entsprechend werde auch das Frühstück vom Zimmerpreis abgezogen. In ihrem Gasthof arbeitet gerade nur noch ihre Familie. „Für die Mitarbeiter habe ich Kurzarbeit beantragt, manche bauen auch noch Überstunden ab.“ Beim Auschecken achtet Osterlehner darauf, dass der hingelegte Schlüssel desinfiziert wird. „Und 80 Prozent der Bezahlungen laufen kontaktlos über Rechnung.“

Abstand halten und desinfizieren: Vorgaben müssen eingehalten werden

Im Hotel Diem in Krumbach wird ebenfalls auf Abstand geachtet. Im Außenbereich müssen die Gäste eine Glocke betätigen, bevor sie eingelassen werden, am Boden vor der Rezeption weisen rote Linien den einzuhaltenden Abstand an. Wichtig ist Inhaber Karl Diem, dass auch die leeren Zimmer hygienisch einwandfrei bleiben: Sie werden weiter geputzt und das Wasser wird immer mal wieder laufen gelassen. So werden die Räume bewohnbar gehalten.

Auch das Vienna House Easy in Günzburg hat sich auf die behördlichen Vorgaben eingestimmt. Bereits vor Wochen habe man zusätzliche Desinfektionsspender aufgestellt, teilt Pressesprecherin Eva Reinecke auf Anfrage mit. „Das Frühstück wird den Gästen nur noch zum Mitnehmen angeboten und der Check-out kann rein digital durchgeführt werden“, so Reinecke weiter.

Es werde darauf geachtet, dass die vorgegebenen Abstände konsequent eingehalten werden. Mitarbeiter seien zudem darauf sensibilisiert, besonders auf ihre eigene Gesundheit zu achten und bei Krankheitsanzeichen umgehend zum Arzt zu gehen. An dem Zimmerpreis habe sich aufgrund von Corona jedoch nichts geändert.

Die wichtigsten Regelungen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Bayern lesen Sie hier:

Corona: Diese Regeln gelten für bayerische Hotels 1 / 5 Zurück Vorwärts Hotels und Unterkünfte jeglicher Art dürfen ausschließlich Geschäftsreisende oder Gäste für nicht private Zwecke unterbringen. Zu letzteren zählen auch Gäste, die unterwegs einen Zwischenstopp einlegen, sofern sie direkt weiterreisen.

Im Hotelrestaurant, Frühstücksraum oder anderen Gasträumen darf keine Bewirtung stattfinden. Speisen dürfen entweder auf das Zimmer gebracht oder von den Gästen selbst geholt werden.

Geschäftsreisende sind einzeln unterzubringen. Gemeinsame Zimmer sind nur erlaubt, wenn die Gäste auch sonst in häuslicher Gemeinschaft leben.

Saunen und Wellnessbereiche gehören nicht zu den lebensnotwendigen Einrichtungen, sondern zur Freizeitgestaltung und müssen daher geschlossen werden .

Diese Maßnahmen gelten vorerst weiterhin. Quelle: www.dehoga-bayern.de

Das könnte Sie auch interessieren:

Wegen Corona gibt es auch bei Musikern keinen Wettbewerb