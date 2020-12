vor 16 Min.

Corona-Update: Inzidenz im Landkreis Günzburg ist wieder unter 300 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Günzburg ist merklich gefallen. Es gibt aber vier weitere Todesfälle.

Corona-Update vom 16. Dezember:

Am Mittwoch ist im Landkreis Günzburg der Inzidenz-Wert wieder deutlich nach unten gegangen. Laut Landesamt für Gesundheit liegt der Wert jetzt bei 246,40. Am Tag zuvor hatte er noch 301,51 betragen. 3047 Corona-Fälle sind im Landkreis Günzburg gemeldet, das ist ein Plus von 28 im Vergleich zum Dienstag. Die Zahl der Todesfälle ist um vier auf 49 gestiegen. Von der Kreisklinik Günzburg wurden fünf Corona-Patienten auf Intensiv – alle beatmet – sowie acht auf der Isolierstation gemeldet. In Krumbach sind es ein Patient auf Intensiv, beatmet, auf der Isolierstation elf Covid-19-Patienten.

Corona-Update vom 15. Dezember:

Am Dienstag hat der Landkreis Günzburg den Inzidenz-Wert von 300 überschritten. Laut Landesamt für Gesundheit liegt der Wert jetzt bei 301,51. Am Tag zuvor hatte er noch 280,26 betragen. Verstorben sind in den vergangenen Tagen sechs Menschen im Isabella-Braun-Seniorenheim in Jettingen-Scheppach. Laut Landratsamt waren sie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es wurden 24 Bewohner und 19 Bewohner positiv getestet.

3019 Corona-Fälle sind im Landkreis Günzburg gemeldet, das ist ein Plus von 37 im Vergleich zum Montag. Die Zahl der Todesfälle ist auf 45 gestiegen. Von der Kreisklinik Günzburg wurden am Montag fünf Corona-Patienten auf Intensiv – alle beatmet – sowie neun auf der Isolierstation gemeldet. In Krumbach sind es zwei Patienten auf Intensiv, davon einer beatmet, auf der Isolierstation zehn Covid-19-Patienten.

So sind die Infizierten im Landkreis Günzburg auf die Kommunen verteilt:

Corona-Infizierte in den Kommunen des Landkreises Günzburg 1 / 2 Zurück Vorwärts So viele Corona-Infizierte gibt es in den Kommunen des Landkreises Günzburg. Die Fallzahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 7. Dezember bis 16. Dezember (Stand Mittwoch, 12 Uhr). Wie das Landratsamt betont, hat sie sich bei der Bezugsgröße für diesen Zeitraum entschieden, da positiv auf das Coronavirus getestete Personen zehn Tage als infektiös gelten.

Aichen 9, Aletshausen 2, Balzhausen 3, Bibertal 3, Breitenthal 4, Bubesheim 6, Burgau 20, Burtenbach 14, Deisenhausen 2, Dürrlauingen 3, Ebershausen 0, Ellzee 3, Gundremmingen 2, Günzburg 54, Haldenwang 3, Ichenhausen 50, Jettingen-Scheppach 46, Kammeltal 7, Kötz 10, Krumbach 77, Landensberg 1, Leipheim 22, Münsterhausen 3, Neuburg 19, Offingen 13, Rettenbach 2, Röfingen 8, Thannhausen 10, Ursberg 28, Waldstetten 3, Waltenhausen 0, Wiesenbach 12, Winterbach 1, Ziemetshausen 10, Landkreisfremd 37. (Quelle: Landratsamt Günzburg)

In der Fachklinik Ichenhausen hat sich die Corona-Lage nur unwesentlich verbessert. Die Zahl der wegen Corona isolierten Patienten ging laut Geschäftsführer Stefan Krotschek zwar deutlich nach unten auf etwa 14, dafür sei mehr Personal von Corona betroffen. Krotschek schätzt die Zahl auf etwa zehn Prozent der 660 Mitarbeiter. „Wir testen überdurchschnittlich viel, regelmäßig und breitflächig“, betont der Kaufmännische Direktor. „Wir tun alles dafür, dass wir den Betrieb aufrechterhalten.“

Um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, habe man bei der Belegung mit Patienten noch einmal reduziert. Wer nicht unbedingt behandelt werden müsse und mobil sei, werde entlassen. Neu aufgenommen würden nur Akutpatienten, dies werde eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Weiterhin behandelt werden Krotschek zufolge Patienten in der Frühreha und der Neurologischen Reha. Das Personal werde zwischen Weihnachten und Neujahr verstärkt Urlaub abbauen müssen. Krotschek hofft, dass sich dadurch „die Lage entspannt“.

Corona-Update vom 14. Dezember:

Es ist eine Berg- und Talfahrt mit der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Günzburg. Nach einem Anstieg am Samstag auf knapp 300 und einem Sinken des Wertes auf 253,49 am Sonntag ist die Quote jetzt wieder laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 280,26. Im Vergleich dazu die Werte der Nachbarlandkreise: Neu-Ulm (239,72), Dillingen (164,66), Augsburg (213,04), Unterallgäu (141,74).

Die Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach melden folgende Belegungen mit Covid-19-Patienten am Montag: Günzburg: auf der Intensivstation 4 (alle beatmet); auf der Isolierstation 11 Personen. Krumbach: 2 auf der Intensivstation, einer davon beatmet; 9 auf der Isolierstation.

An vielen Details merkt man, dass diese Adventszeit eine andere ist als die anderen zuvor. Die acht aufgestellten Buden in der Günzburger Innenstadt etwa bleiben geschlossen und werden vom Bauhof demnächst wieder abtransportiert, ohne jemals benutzt worden zu sein. Das Pandemiegeschehen lässt keinerlei Aktivitäten in dieser Hinsicht zu. Und am Mittwoch wird der zweite harte Lockdown Wirklichkeit.

Corona-Update vom 12. und 13. Dezember:

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat am Sonntag 2926 Corona-Fälle im Landkreis Günzburg gemeldet. Das ist ein Plus von elf im Vergleich zum Samstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken auf 253,49. Am Samstag hatte die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis Günzburg bei 296,79 gelegen.

Das ist jener Wert, der die Zahl der Neuangesteckten in den zurückliegenden sieben Tagen und bezogen auf 100 000 Landkreiseinwohner angibt. Damit hatte der Landkreis am Samstag den siebthöchsten Wert in Bayern nach dem Landkreis Regen (586,49), der Stadt Hof (429,90), den Kreisen Freyung-Grafenau (345,83), Erding (328,55), der Stadt Landshut (314,67) und dem Kreis Passau (304,69). Das Landratsamt begründet die hohen Werte unter anderem damit, dass es im Landkreis viele soziale Einrichtungen gibt. Zu den „Hotspots“ gehörten beispielsweise Alten- und Pflegeheime.

Mehr Tests, mehr positive Ergebnisse

Mehr als ein Drittel aller positiven Fälle sind nach Darstellung der Kreisverwaltungsbehörde aktuell in Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheimen aufgetreten (wir beichteten). Außerdem sei im Landkreis Günzburg bereits in der Vergangenheit viel getestet worden. Manches Dunkelfeld sei damit aufgehellt worden, das andernorts verborgen geblieben sei. Die Konsequenz: Mehr Tests, mehr Positiv-Ergebnisse.

Nach vorliegenden Meldungen waren es zwischen Montag und Mittwoch 945 Tests in den Testzentren bei den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), die an den Kliniken in Günzburg und Krumbach angedockt sind. Nach den Buchungen kam es bis Samstag (erstmals wurde auch samstags ein Testtermin angeboten) auf etwa 1545 Corona-Tests. Hinzu kommen die Abstriche im Altenheim Jettingen-Scheppach. Circa 140 Personen waren dort avisiert. Die geschätzte Testzahl für die Kalenderwoche 50 liegt damit bei 1685 – der bisherige Höchstwert. Nicht eingerechnet in diese Gesamtzahl sind Corona-Tests in privat betriebenen Senioren- und Pflegeheimen und die Tests, die Hausärzte vorgenommen haben.

Jetzt sind 41 Menschen mit oder an Corona gestorben

Die schwäbische Inzidenz wurde vom LGL am Samstag mit 186,48 angegeben, bayernweit lag er bei 197,82. Das Landesamt für Gesundheit meldete am Sonntag für Bayern 200,19 neue Infektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Nach Sachsen und Thüringen hat Bayern damit die dritthöchsten Infektionszahlen eines Bundeslandes. Eine zusätzliche an oder mit Covid-19 verstorbene Person ist am Samstag in der Corona-Bilanz verzeichnet – verglichen mit dem Vortag. Die Gesamtzahl liegt damit bei 41 Corona-Toten im Landkreis Günzburg. (gz/zg)

Corona-Update vom 11. Dezember:

Erstmals hat das Landratsamt Günzburg die Zahlen der Corona-Infizierten in den Städten und Gemeinden des Kreisgebiets veröffentlicht. Das soll künftig regelmäßig geschehen, verspricht Landrat Hans Reichhart. Bei den veröffentlichten Zahlen handelt es sich um die Summe der gemeldeten Neuinfizierten der letzten zehn Tage. „Wir haben uns bei der Bezugsgröße für diesen Zeitraum entschieden, da positiv auf das Coronavirus getestete Personen zehn Tage als infektiös gelten“, heißt es aus dem Landratsamt.

Mit Breitenthal, Dürrlauingen und Ebershausen gibt es derzeit drei Kommunen, in denen es keine positiven Corona-Fälle gibt. Ein Persilschein für Sorglosigkeit ist das freilich nicht, betont Reichhart. Die Werte könnten morgen schon wieder anders aussehen.

Auch "landkreisfremde" Menschen werden mit aufgenommen

Ein Wert in dieser Kommunen-Übersicht nennt sich „Landkreisfremd“. Damit sind die Menschen gemeint, die normalerweise in der Statistik gar nicht auftauchen, weil sie ihren Wohnsitz in anderen Landkreisen haben und deshalb die dortigen Gesundheitsämter zuständig sind. Und dennoch sind aktuell 54 landkreisfremde Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben, in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen des Landkreises Günzburg.

Für den Kreis Günzburg meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2850 Personen, die sich mit dem Coronavirus seit dem Frühjahr angesteckt haben. Das sind 83 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz (die Neuangesteckten der zurückliegenden sieben Tage pro 100.000 Einwohner) liegt bei 265,30 – also nach wie vor deutlich über dem Wert von 200. An oder mit Corona sind im Landkreis bislang 40 Menschen gestorben. 36 Prozent aller positiven Fälle sind nach Darstellung des Landratsamtes aktuell in Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheimen aufgetreten.

Klarsichtmasken sind im Landkreis Günzburg nicht mehr erlaubt

Die Kreisverwaltungsbehörde wies außerdem darauf hin, dass das Tragen von Klarsichtmasken nicht mehr erlaubt ist. Das hat das Gesundheitsministerium so verfügt. Die Klarsichtmaske kann Partikel, die beim Sprechen, Husten und Singen entstehen (Aerosole), nicht ausreichend zurückhalten, hätten neue Studien belegt. Wer keine eng anliegende textile Maske, sondern weiter eine Klarsichtmaske, ein Visier oder gar keine Maske trägt, muss mit 250 Euro Bußgeld rechnen.

In einem Appell über die sozialen Netzwerke hat sich Günzburgs OB Gerhard Jauernig an die Günzburger gewandt. Er warnt vor der Überlastung der Krankenhäuser. Die Kreiskliniken meldeten am Freitag in Günzburg vier Covid-Patienten auf der Intensivstation, alle werden beatmet. Auf der Isolierstation sind es elf Patienten. In Krumbach sind zwei am Coronavirus Erkrankte auf der Intensivstation, davon wird einer beatmet. In der Isolierstation sind es fünf Patienten.

Günzburger OB Jauernig warnt vor Überlastung der Krankenhäuser

Jauernig bittet: „Stehen wir zusammen, helfen wir alle mit, damit wir das Infektionsgeschehen wieder in den Griff bekommen, tragen wir unsere Maske, achten wir auf den Mindestabstand, wo immer das möglich ist! Lüften wir regelmäßig, wenn wir uns in geschlossenen Räumen aufhalten und – auch wenn es schwerfällt – beschränken wir Kontakte auf das wirklich Nötigste!“ (gz)

