vor 31 Min.

Corona-Verstöße: Auch zwei junge Klinikbesucher müssen zahlen

Die Polizei kontrolliert, wie angekündigt, auch an den Osterfeiertagen, ob sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkungen halten.

Die Polizei berichtet, in welchen Situationen sie Personen kontrolliert hat, die ohne "triftigen Grund" am Karfreitag und Karsamstag unterwegs waren.

Nahe des Bezirkskrankenhauses Günzburg parkte am frühen Freitagabend ein 20-jähriger Neu-Ulmer im Bereich einer Feuerwehrzufahrt. Als es zu einem medizinischen Notfall auf einer Station kam, behinderte der Falschparker anfahrende Rettungskräfte. Eine Befragung des Fahrers sowie seines 18-jährigen Bruders ergab, dass diese zu Besuch auf der Station im Krankenhaus waren.

Da der Besuch von Krankenhäusern zum Schutze der Patienten und Pflegekräften von Außenstehenden aktuell nicht erlaubt ist, wurde gegen beide jungen Männer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den 20-Jährigen erwartet zudem ein Bußgeld für das Falschparken in der Feuerwehrzufahrt.

Autobesichtigung wird teuer

Während einer Streifenfahrt am frühen Freitagabend sahen die Polizisten in der Robert-Koch-Straße in Günzburg ein Auto im absoluten Halteverbot. Der Fahrer kam kurze Zeit darauf vom angrenzenden Autohausgelände zu seinem Wagen zurück. Da das Verlassen der Wohnung zum Besichtigen von Fahrzeugen zum reinen Zeitvertreib keinen triftigen Grund darstellte, erwartet den Mann nun ein Bußgeldverfahren, sowie ein Verwarnungsgeld für das Falschparken. Beide Vorkommnisse meldet die Autobahnpolizei Günzburg.

Die Günzburger Polizeiinspektion berichtet von mehreren Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz zwischen Freitagfrüh und Samstagfrüh in Günzburg und Ichenhausen. Die eingesetzten Beamten wurden stellten insgesamt drei Personen fest, die sich nicht an die bestehende Ausgangsbeschränkung hielten und ihre Wohnung ohne triftigen Grund verließen. Ein Platzverweis wurde jeweils ausgesprochen. Alle drei müssen mit einem Bußgeld rechnen. (zg)

Themen folgen