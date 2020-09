vor 54 Min.

Corona: Warum die Testergebnisse im Kreis Günzburg auf sich warten lassen

Plus Nach spätestens 48 Stunden sollten die Ergebnisse der Corona-Tests bekannt sein. Warum das im Augenblick im Kreis Günzburg nicht klappt.

Von Till Hofmann

Kaum sind die beiden kommunalen Testzentren im Landkreis Günzburg gestartet, geht auch schon der Ärger los: Getestete Bürger haben auch knapp drei Tage nach dem Abstrich noch kein Ergebnis vorliegen. Sie wurden nicht per Mail benachrichtigt, ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben oder nicht. Kreisklinikvorstand Dr. Volker Rehbein bedauert das. Noch vor wenigen Tagen hatte er gesagt: Im Normalfall werde das Labor spätestens nach 48 Stunden die jeweilige Probe bestimmt haben und das Resultat mitteilen.

Information über Infektion sollte direkt an das Gesundheitsamt und von dort zum Betroffenen gehen

Nachdem eine Infektion festgestellt wurde, geht die Information direkt an das Gesundheitsamt und von dort zum Probanden. Dann wird auch festgelegt, welche Maßnahmen ergriffen werden. Wenn es keinen Befund gibt, findet eine entsprechende E-Mail-Nachricht via Testzentrum den Weg zum Testteilnehmer.

Ein 30-Jähriger aus Kötz gehört beispielsweise zu denjenigen, die noch warten. Am Dienstagabend sei er abgestrichen worden. „Ich will einfach Gewissheit haben“, nennt der Mann seinen Beweggrund, sich auf das Virus hin überprüfen zu lassen. Schließlich wohnten mehrere Generationen unter einem Dach – auch die Großeltern und ein Baby. Da solle keinerlei Risiko eingegangen werden.

Verzögerung liegt am Labor in Augsburg

„An uns liegt es nicht“, kommentiert Rehbein die Verzögerung und verweist auf das kooperierende Augsburger Labor, das derzeit der „Flaschenhals“ sei. Die Kapazitäten seien im Augenblick erschöpft, sodass die 48-Stunden-Frist nicht eingehalten werden könne. Zugesichert sind nun drei Tage. Im Fall des Mannes aus Kötz bedeutet das: Die Resultate sollten bis diesen Freitagabend da sein.

Die an den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Günzburg und Krumbach angedockten kommunalen Testzentren würden dann (im Negativfall) bis Samstag die Ergebnisse an die Probanden weiterreichen. Rehbein schränkt vorsichtshalber ein: „Aber ich kann nicht garantieren, dass wir am Freitag die Ergebnisse von allen vorliegen haben, die am Dienstag abgestrichen worden sind.“

Bald wird Testzentrum in Günzburg verlegt

Offenbar war nicht damit gerechnet worden, dass die Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten so schnell hochfahren würden. „Das mit den erschöpften Kapazitäten ist ein bayernweites Problem“, wie Rehbein sagt. Proben aus Kliniken hätten beispielsweise gegenüber denjenigen aus den Testzentren Vorrang.

Bald müssen sich Probanden in Günzburg woanders testen lassen. Denn das Testzentrum zieht von den Räumen des MVZ in die Container vor der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses. Entsprechende Software muss beispielsweise noch installiert werden. Übernächste Woche soll es nach Informationen unserer Zeitung so weit sein.

Die Terminvergabe für einen Test erfolgt, wie berichtet, ausschließlich online über das Internetportal des Landkreises Günzburg.

