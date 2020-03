18.03.2020

Corona: Weitere Absagen in der Region

Immer mehr findet nicht statt oder wird verschoben. Was ist mit angemeldeten Trauungen?

Noch mehr wurde abgesagt. Ein Überblick.

Die Vernissage der Ausstellung in der Burgauer Galerie am 27. März und die Apostelehrung am 9. April werden verschoben.

Ersatztermine für Veranstaltungen im Forum werden gesucht und bekannt gegeben. Das Rathaus ist geschlossen. Anliegen und Anträge sind vorrangig per Mail an die Adressen der Sachbearbeiter, an info@rathaus.guenzburg.de oder über den Postweg einzureichen. Persönliche Vorsprachen können nur noch über Terminvergaben erfolgen und nur, wenn keine Krankheitsanzeichen des Bürgers vorliegen. Bei Sterbefällen, Noteheschließungen oder Vaterschaftsanerkennungen steht die Telefonnummer 08221/903-153 zur Verfügung. Alle anderen dringenden Anliegen können erst bearbeitet werden, wenn eine geordnete Terminvergabe organisiert ist. Sitzungen mit externen Personen entfallen in nächster Zeit. Angemeldete und geplante Eheschließungen dürfen stattfinden, sofern die Beteiligten keine Krankheitsanzeichen haben. Die Feier ist aufs Brautpaar sowie acht Gäste zu beschränken. Versammlungen zur Trauung auf dem Schlossplatz oder öffentlichen Plätzen sind verboten.

Jagdversammlungen in Günzburg, Leinheim, Nornheim, Reisensburg und Riedhausen werden verschoben. Der Wochenmarkt findet vorläufig weiter statt. Der Beginn des Carsharing-Angebots wird verschoben. Die Stadt freut sich, dass Menschen, Vereine und Gruppen Hilfsdienste organisieren möchten. Das Freiwilligenzentrum Stellwerk übernimmt ab Dienstagnachmittag die Koordination unter der Nummer 08221/9301010 (montags bis freitags von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr) können Hilfsangebote zentral gemeldet werden. Die Stadt informiert unter guenzburg.de/aktuelles/informationen-zum-corona-virus/

Die DAK und die AOK in Günzburg stellen die persönliche Beratung ein. Beide sind weiter telefonisch, per Mail und über ihre Internetportale erreichbar.

Im Amtsgericht finden nächste Woche keine Strafsitzungen statt.

Alle Veranstaltungen des Kulturgewächshauses Birkenried bis 19. April werden abgesagt, die Gastronomie bleibt zu.

Es entfallen die Ratssitzungen in Winterbach und Landensberg am 19. März sowie die Verbandsversammlungen des Schulverbands Röfingen und Dürrlauingen am 23. Grundsätzlich appelliert der Gemeinschaftsvorsitzende, Bürgermeister Edgar Ilg, an die Bürger, ihre Besuche im Rathaus auf absolut notwendige Fälle zu beschränken. Der Parteiverkehr wird erheblich beschränkt. Die Bürger sollen von Besuchen im Rathaus absehen und die Mitarbeiter stattdessen zunächst telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Der Musikverein Rieden verschiebt die Konzerte am 21. März und 5. April. Zudem entfallen die Generalversammlung und das Jubiläumsbockbierfest.

Die Mitgliederversammlung des VfR Jettingen wird verschoben.

Die Generalversammlung der SpVgg Kleinkötz am 27. März wird verschoben.

Es schließen ab 18. März alle Standorte der Arbeitsagenturen. Für Anfragen wurde die zusätzliche Nummer 0906/788-333 für Arbeitnehmer eingerichtet.

Die Seniorennachmittage vom 30. März bis 2. April werden verschoben, Eintrittskarten bleiben gültig. Abgesagt sind auch Veranstaltungen und Mitgliederversammlung der Günzburger Krippenfreunde sowie Außensprechtage des Bezirks Schwaben am 2. April. Der Mittagstisch der Seniorengemeinschaft am Donnerstag im Kolpingsaal Günzburg wird ausgesetzt. Erste-Hilfe-Übungskurse am 19. März und 2. April, die Mitgliederversammlung am 1. April und die Fahrt nach Ettal am 16. April werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Polizei bittet, die Dienststellen nur in nötigen Fällen aufzusuchen. In einigen Bereichen können Anzeigen auch online erstattet werden unter www.polizei.bayern.de/ unter „Infos & Funktionen“. Wer Kontakt mit Polizisten hat und Krankheitssymptome hat, soll die Beamten darauf hinweisen.

Der Singnachmittag im Gasthof Ochsen am morgigen Donnerstag, 19. März, muss ebenfalls entfallen. (zg)

