vor 6 Min.

Corona: Zahl der Infizierten steigt wieder

Lockerungen gelten aber nach wie vor

Die Zahl der Corona-Fälle nimmt im Landkreis Günzburg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) wieder zu. Am Sonntag meldet das RKI für den Kreis elf neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 33,9 Fällen pro 100.000 Einwohner. In der vergangenen Woche wurden 43 Fälle gemeldet, insgesamt gab es bisher im Landkreis Günzburg 4457 registrierte Corona-Fälle. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gibt es schon seit Längerem nicht mehr, die Zahl liegt auch am Sonntag bei 95.

In den Kreiskliniken gibt es weiter keinen Intensivfall mit einer Covid-19-Erkrankung. In Günzburg ist auch die Isolierstation aktuell leer, in Krumbach liegen dort drei Patienten.

Auch in den Nachbarlandkreisen sind die Inzidenzwerte gestiegen. Teilweise wurde die 100er-Marke gerissen. Generell gilt: Überschreitet ein Landkreis an drei Tagen hintereinander einen bestimmten Grenzwert, werden Lockerungen zurückgenommen und Maßnahmen gegen das Virus wieder verschärft. Die Inzidenzwerte bei den Nachbarn: Alb-Donau-Kreis 102,5, Augsburg 70,6, Dillingen 50,7, Heidenheim 38,4, Neu-Ulm 41,7, Unterallgäu 114,9. (zg)

