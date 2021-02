03.02.2021

Corona-Zahlen bleiben konstant

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Günzburg ist weiter leicht gesunken

Die Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg sind auch am Dienstag annähernd konstant geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) im Landkreis Günzburg von 69,3 Fälle auf 67,7 Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken. Insgesamt waren oder sind 4190 Menschen im Kreis Günzburg mit dem Coronavirus infiziert, 86 davon in den vergangenen sieben Tagen. Es gibt keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis Günzburg. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 89 Todesfällen. Das sind die Inzidenzen in den Nachbarlandkreisen, in denen einer über 100 liegt: Augsburg (54,1), Neu-Ulm (74,2), Dillingen (55,9), Unterallgäu (112,2).

In der Kreisklinik Günzburg werden, Stand Dienstag, auf der Intensivstation zwei Covid-Patienten behandelt, beide müssen beatmet werden. Auf der Isolierstation in Günzburg sind es zwei Corona-Fälle. In der Kreisklinik Krumbach befindet sich derzeit kein Covid-Patient auf der Intensivstation. Auf der Isolierstation sind es vier Patienten.

Das sind die Corona-Zahlen für die einzelnen Kommunen im Landkreis, hier die Neuinfektionen innerhalb der vergangenen zehn Tage: Aichen 0

Aletshausen 0

Balzhausen 0

Bibertal 6

Breitenthal 0

Bubesheim 0

Burgau 3

Burtenbach 3

Deisenhausen 1

Dürrlauingen 0

Ebershausen 1

Ellzee 0

Günzburg 16

Gundremmingen 0

Haldenwang 2

Ichenhausen 0

Jettingen-Scheppach 7

Kammeltal 1

Kötz 5

Krumbach 7

Landensberg 2

Leipheim 9

Münsterhausen 2

Neuburg 4

Offingen 0

Rettenbach 0

Röfingen 0

Thannhausen 5

Ursberg 1

Waldstetten 0

Waltenhausen 0

Wiesenbach 0

Winterbach 1

Ziemetshausen 0

Landkreisfremd 12. (zg)

