Corona im Landkreis Günzburg: Fragen Sie die Experten!

Die Günzburger Zeitung diskutiert über die Pandemie und ihre Folgen. Bis 11. Januar können auch unsere Leser Fragen zu dem Thema einreichen.

Das Coronavirus bewegt auch die Menschen im Jahr 2021. Die Impfungen sind in Bayern nur schleppend angelaufen.

Das liegt vor allem daran, dass zu wenig Impfdosen in den Freistaat gekommen sind. Die nächste Lieferung soll erst am 8. Januar im Landkreis Günzburg eintreffen. Und dann auch nicht die 975 Dosen, die man schon am Dienstag hätte verimpfen wollen, sondern nur die Hälfte.

Vier Experten stellen sich den Fragen der GZ und ihrer Leser zum Thema Corona

Ursprünglich wurde den Impforganisatoren vor Ort gesagt, im neuen Jahr könne „nach Bedarf“ bestellt werden.

Was bedeutet das für den „Impffahrplan“? Welche Auswirkungen hat dies auf die Impfbereitschaft? Und wie sehen die Konsequenzen eines vermutlich verlängerten Lockdowns für die Menschen im Landkreis Günzburg aus? Das und noch einiges mehr zum Thema „Corona“ erörtern wir in der kommenden Woche mit denjenigen, die die Corona-Bekämpfung im Landkreis Günzburg verantworten – sei es politisch oder fachlich.

Zum Gespräch werden Günzburgs Landrat Hans Reichhart erwartet, der Leiter des Günzburger Gesundheitsamtes, Dr. Patrick Dudler, und Hermann Keller, Cheforganisator der Impfkampagne im Landkreis. Das Quartett komplettiert Dr. Gerhard Richter, vor knapp zwei Jahren noch Chefarzt in der Inneren Medizin der Kreisklinik Krumbach mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Richter verfolgt intensiv verschiedenste Studien zu den Impfstoffen.

Fragen können bis 11. Januar eingereicht werden

Leser unserer Zeitung haben die Möglichkeit, Fragen an die Experten zu stellen.

Sie müssen per Mail oder Post bis 11. Januar an die

Günzburger Zeitung

Hofgasse 9

89312 Günzburg

oder aber

redaktion@guenzburger-zeitung.de gerichtet sein (Stichwort: Corona). Je konkreter die Frage ist, desto größer ist die Chance, dass sie beantwortet wird. Wichtig noch: Bitte Kontaktdaten mit angeben, falls die GZ-Redaktion noch Rückfragen hat. (ioa)

