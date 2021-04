Corona macht sie schwer: Planungen für Freibadsaison und Weihnachtsmarkt in Burgau laufen

Plus Die Vorbereitungen in Burgau stehen natürlich unter Vorbehalt der weiteren Corona-Entwicklungen. So ist der Sachstand für Freibad und Weihnachtsmarkt.

Auch wenn die Corona-Lage das Planen alles andere als einfach macht: Die Stadt Burgau versucht derzeit zumindest, wichtige Bereiche der Freizeitaktivitäten vorzubereiten. So soll das Freibad an die jeweils aktuelle Situation angepasst werden. Grundsätzlich aber ist geplant, die Saison am Samstag, 8., oder 15. Mai zu beginnen – wobei man schon jetzt davon ausgeht, dass dies schwierig werden dürfte. Sie soll bis Sonntag, 13. September, dauern, könnte bei durchgängig gutem Wetter aber verlängert werden.

Der Betrieb soll wieder mit Zeitblöcken, vorher zu buchenden Eintrittskarten, einem begrenzten Besucherkontingent und weiteren Maßnahmen an das Infektionsgeschehen angepasst werden. Dazu soll auch das Buchungssystem verfeinert werden, sodass man noch am selben Tag Tickets bekommen könnte, wenn sich abzeichnet, dass das Bad nicht ausgebucht ist. Eigentlich soll es einen Puffer zwischen den Betriebszeiten von Freibad und Eisstadion geben, da das Personal in beiden Bereichen tätig ist und vor dem Saisonstart in der Halle das Eis vorbereitet – und die im Sommer angehäuften Überstunden abbaut. Aber Bürgermeister Martin Brenner (CSU) ist es ein Anliegen, dass man flexibel reagiert – erst recht, wenn sich der Start für die Schwimmer verzögern sollte.

Der Burgauer Weihnachtsmarkt könnte auch die Innenstadt einbeziehen

Auch für die Adventszeit laufen die Planungen der Stadt sowie des Handels- und Gewerbevereins. Im Juni oder Juli will dieser eine Einkaufsnacht mit Kulturprogramm veranstalten, im November eine weitere Shoppingaktion. Und wohl am dritten Adventswochenende soll die Innenstadt im Zeichen des Weihnachtsfestes stehen: Statt der üblichen Schlossweihnacht im Innenhof des Wahrzeichens Burgaus ist vorgesehen, dass sich der Markt vom Schloss auf die Norbert-Schuster-, die Stadtstraße und den Kirchplatz erstreckt. Geschäfte könnten sich beteiligen, in Buden würden Essen und Getränke angeboten, Live-Musik wäre denkbar und ausgewählte Gebäude würden illuminiert. Im Oktober wird dem Kulturausschuss ein Programm vorgestellt.





Veranstaltungen sind auch ein touristischer Faktor – doch im Corona-Jahr 2020 sind wie überall die Gästezahlen auch in Burgau eingebrochen. Das Kulturamt weist im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 52,6 Prozent bei den Übernachtungen aus (gesamt waren es 20.085). An Ankünften wurden 7395 (minus 60,4 Prozent) gezählt.

Ob es mit dem Kindermai was wird?

Ob im Mai der traditionelle Kindermai stattfinden kann, ist allerdings ungewiss, womöglich wird das Programm für die Kinder erst später angeboten. Einige Vereine haben sich jedenfalls schon gemeldet, die Aktivitäten anbieten wollen.

Im Oktober könnte übrigens die zentrale Figur der künftigen Kinderbrotspeisung-Figurengruppe (wir berichteten) aufgestellt werden, die Künstlerin arbeitet daran. Im Sommer soll der Ausschuss dann bei einem Rundgang den idealen Platz dafür finden.

