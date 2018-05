vor 39 Min.

DGB wirbt für mehr Miteinander

Den 1. Mai nehmen Gewerkschaften und der Weltladen Günzburg zum Anlass, um für Gerechtigkeit und Solidarität einzutreten. Jeder könne seinen Beitrag leisten.

Von Walter Kaiser

Es geht um einige der großen Zukunftsfragen. Migration, Globalisierung, fairer Handel und soziale Gerechtigkeit lauten die Themen einer Ausstellung, die am Vorabend des 1. Mai im Foyer des Forum am Hofgarten eröffnet worden ist. Organisiert wurde die Ausstellung, die noch bis 13. Mai zu sehen ist, vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dem Weltladen Günzburg. In vielerlei Hinsicht, so die Rednerinnen und Redner, müsse umgedacht und umgesteuert werden. Andernfalls seien die Missstände in der Welt nicht zu beseitigen – zum Schaden kommender Generationen.

Die Ängste vieler Menschen seien „mehr als berechtigt“, erklärte der DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning in seiner Einführungsrede. Doch die Diskussion über die Folgen von Globalisierung, Migration und Flucht dürfe nicht den Populisten von Rechtsaußen überlassen werden. Nicht plumpe Stimmungsmache sei gefordert, sondern ein „Perspektivwechsel“, der die Probleme beim Namen nenne und für eine tatsächliche Änderung der vielfach ungerechten Verhältnisse in der Welt sorge.

Gloning zitierte Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU): „Wir haben unseren Wohlstand auf dem Rücken der Entwicklungsländer aufgebaut. Diese Spannungen entladen sich jetzt.“ Deshalb, so betonte Gloning, sei es an der Zeit, „nicht länger die Flüchtlinge zu bekämpfen, sondern die Ursachen von Flucht“.

Eine alarmierende Zahl: 113

Die Dimension ist alarmierend: Jeder 113. Mensch ist weltweit irgendwo auf der Flucht. Die wenigsten von ihnen kommen, trotz aller Gefühlslage, nicht in Europa an. Einer allein kann die Welt nicht retten. Doch in der Gemeinschaft kann zumindest einiges zum Besseren gewendet werden. Thomas Wolf vom Weltladen in Günzburg warb für den Kauf von fair gehandelten Produkten, die kleinen Bauern und Kooperativen in den Ländern der Dritten Welt eine Perspektive zum Überleben bieten. Noch immer würden mehr als 90 Prozent der Lebensmittel in den armen Ländern unter mehr als fragwürdigen Umständen, etwa durch ausbeuterische Kinderarbeit, produziert. Dass es einen Bewusstseinswandel gebe, zeige der Umstand, dass inzwischen auch Supermärkte und Discounter fair gehandelte Waren im Sortiment haben. Wolf: „Das schadet zwar dem Weltladen, geht aber in die richtige Richtung.“ Sein Appell: „Solidarisch sein mit den Menschen in den ärmsten Ländern.“

Arm im strengen Sinne des Wortes waren die Menschen in Syrien nicht. Sie leiden vielmehr seit Jahren unter einem fürchterlichen Krieg. Ein 28-jähriger Syrer entschloss sich zur Flucht, nachdem die meisten Mitglieder seiner Familie getötet worden waren. Im Gespräch mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Achim Fißl schilderte er in bewegenden Worten seine monatelange Odyssee quer durch Europa, ehe er letztlich in Krumbach Zuflucht fand. Seine Bitte an die deutsche Gesellschaft: „Gebt uns etwas Zeit für die Integration.“

In der Flüchtlingshilfe ist auch Daniel Szerman, der stellvertretende Vorsitzende der Günzburger SPD, engagiert. Dank der Initiative „Günzburg hilft“ und mithilfe der Unterstützung durch die Stadt sei es gelungen, Flüchtlingen und Asylsuchenden vielfältige Unterstützung zukommen zu lassen. Szerman: „Was schlecht läuft, ist die Propaganda auf der rechten und zum Teil auf der konservativen Seite.“

Eine Anlaufstelle im Landratsamt

Nicht nur Flüchtlinge, auch viele Einheimische suchen nach bezahlbarem Wohnraum. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis bietet „Günzburg hilft“ deshalb künftig im Landratsamt ein Miet-Cafe, um Betroffenen jeglicher Herkunft Rat und Hilfe zukommen zu lassen.

In seinem Grußwort griff Oberbürgermeister Gerhard Jauernig diesen Faden auf. Die Stadt habe ein Programm entwickelt, um künftig mehr sozialen Wohnraum zu schaffen. In dieser Hinsicht habe in der Vergangenheit nicht zuletzt die Staatsregierung versagt.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung vom Duo Emra, Willi Gessler (Saxofon) und Anton Spengler (E-Piano). Das Fazit der Veranstaltung: Jeder kann einen zumindest kleinen Beitrag leisten, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Nämlich dann, so die Günzburger Verdi-Vorsitzende Helga Springer-Gloning, „wenn nicht nur geredet, sondern vor Ort praktisch gehandelt wird“.

Die Ausstellung „Migration gestalten – gerecht und global“ ist bis 13. Mai zu den Öffnungszeiten des Kartenverkaufs oder bei Veranstaltungen im Forum am Hofgarten zu sehen.

