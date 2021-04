DLRG startet Zentrum für Schnelltests

Kostenloses Angebot in Leipheim

Die DLRG Leipheim/ Günzburg/ Neu-Ulm hat am Montag den Betrieb eines Schnell-Test-Zentrums in Kooperation mit der Stadt Leipheim aufgenommen.

Ab sofort können sich die Bürger jeweils montags und freitags von 17.30 bis 20.30 Uhr im Foyer der Güssenhalle (Andreas-Weiß-Straße 3) in Leipheim durch geschulte Einsatzkräfte der DLRG kostenlos testen lassen. Es handelt sich dabei um Covid 19-Antigen Schnelltests. Das Ergebnis liegt in der Regel nach etwa 20 Minuten vor und wird per E-Mail übermittelt. Weitere Informationen und eine Registrierung ist unter folgendem Link möglich:

https://leipheim.dlrg.de/corona-schnelltest-zentrum

Eine Vor-Ort-Registrierung ohne Termin ist auch möglich, jedoch muss hier eventuell mit Wartezeiten gerechnet werden. Der DLRG Kreisverband Leipheim/Günzburg/Neu-Ulm ist vom Gesundheitsamt Günzburg mit der Durchführung von Schnelltests beauftragt worden. Bereits seit der Gründung der DLRG im Landkreis Günzburg ist sie nicht nur in der Wasserrettung und im Katastrophenschutz aktiv, sondern als Hilfsorganisation auch im Bevölkerungsschutz im Einsatz. So unterstützten die Einsatzkräfte bereits beim Oder-Hochwasser oder den massiven Schneefällen von 2019. „Ich freue mich, dass wir mit der örtlichen DLRG die Möglichkeit schaffen konnten, dass sich unsere Mitbürger und die der näheren Umgebung nun regelmäßig Corona Schnelltests unterziehen können. Damit erhöhen wir auch ein Stück die Sicherheit für unsere Mitbürger. Ich hoffe, dass die Bürgerschaft von dem Angebot regen Gebrauch macht“, sagt Leipheims Bürgermeister Christian Konrad. (zg)

können sich Interessierte per E-Mail an testzentrum@leipheim-guenzburg.dlrg.de wenden oder eine Sprachnachricht hinterlassen unter 08221/273222.