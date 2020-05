vor 48 Min.

Damit aus dem Erdgeschoss kein „Luftschutzbunker“ wird

Für „Kirlesberg Ost“ in Röfingen gibt es einen rechtsgültigen Bebauungsplan. Warum er geändert werden soll

Von Peter Wieser

„Ein sehr wichtiges Thema zum Abschluss“, nannte es Bürgermeister Hans Brendle (UWRR) in der vergangenen Woche. Damit hatte er Recht. Von den insgesamt 40 Baugrundstücken im Baugebiet „Kirlesberg Ost“ hat die Gemeinde Röfingen basierend auf dem rechtskräftigen Bebauungsplan inzwischen 16 verkauft. Mehrere Bauherren hatten dazu Wünsche geäußert, einige von ihnen waren als Zuhörer bei der Sitzung des Gemeinderats. Diese fand nicht wie gewohnt im Röfinger Rathaus statt, wo ein Einhalten der Corona-Abstände nicht möglich gewesen wäre, sondern im Bürgersaal in Haldenwang.

Tatsache ist: Die Geländegegebenheiten sind nicht einfach und über inhaltliche Änderungen im Bebauungsplan hatte der Röfinger Gemeinderat bereits mehrmals beraten. Als unteren Bezugspunkt für die Gebäudehöhe setzt dieser die Erdgeschossrohfußbodenhöhe fest. Diese darf den nächstgelegenen Höhenpunkt der Erschließungsstraße bis zu 30 Zentimeter überschreiten. Sofern es der Geländeverlauf erfordert, sind Abgrabungen und Aufschüttungen bis zu einem Meter zulässig. Damit soll gewährleistet sein, dass hangseitig und den Ortsrand bildende Gebäude in ihrer Höhe begrenzt sind.

Erschließungsstraße im neuen Baugebiet weist Höhenunterschiede auf

Die jetzige Regelung sei nur schwer zu realisieren, sagte Bürgermeister Brendle. In einem Bereich im Südwesten müsste der Berg abgetragen und eines der Gebäude extrem in den Hang hinein gebaut werden. Er sage das zwar übertrieben, aber das könne so nicht sein. Daniela Saloustros vom Krumbacher Büro Kling Consult, die zunächst drei Änderungsvarianten vorgestellt hatte, erklärte, dass es bei der Erschließungsstraße in diesem Bereich Höhenunterschiede entgegen der ursprünglichen Planungen gebe.

Für diejenigen, die bergseitig zur Straße bauen wollten, seien die Festsetzungen nicht in Ordnung, sagte auch Zweiter Bürgermeister Ralf König (UWRR). Das Erdgeschoss würde praktisch wie ein Luftschutzbunker im Erdreich verschwinden. Es sei zwar ein eingeschränkteres und durch notwendige Erdbewegungen teureres Bauen als in anderen Bereichen, aber es sei vom Grundsatz her möglich, so Saloustros. Christian Kubina (UWRR) bemerkte: Beim Erwerb eines Hanggrundstücks müsse man sich dessen bewusst sein, dass man nicht auf den Hang bauen könne, sondern entsprechend abgraben müsse. Er befürchtet, dass hangseitig gelegene Gebäude sehr massiv wirken könnten.

16 Grundstücke in Röfingen sind bereits verkauft

Man dürfe nicht vergessen, dass bereits 16 Grundstücke verkauft seien und man einen rechtsgültigen Bebauungsplan habe, entgegnete der Bürgermeister. Sollte bei einigen Plätzen eine Verschlechterung eintreten, habe man ein Problem. „Wir haben einen Bebauungsplan und diesen müssen wir verbessern.“ Man könne das Höhenniveau erst jetzt erkennen, auf dem Plan habe man das nicht sehen können, sagte Johannes Nerdinger (UWRR). Ralf König vermisste Hinweise auf diesen Problempunkt.

Letztlich beschloss der Gemeinderat, den Bebauungsplan folgendermaßen zu ändern: Für die talseitige Bauzeile zur Erschließungsstraße und als Bezugspunkt gilt weiterhin eine maximale Erdgeschossfußbodenhöhe von 0,3 Metern, für die bergseitige wird diese auf bis zu 1,2 Meter erhöht, was einem Bauen aus dem Hang heraus entgegenkommt. Unter anderem sollen zusätzlich zu der festgelegten Dachfarbe Rot künftig auch graue, anthrazitfarbene und braune Farbtöne zugelassen sein. Bei einer Gebäudehöhe von bis zu 7,5 Metern sollen Flachdächer möglich sein, auch für Nebengebäude und Garagen. Die festgelegten Firstrichtungen sollen nur als Empfehlungen aufgenommen werden. Neben Einzelhäusern sind auch Doppelhäuser zugelassen.

Röfingen hat nun Planungssicherheit geschaffen

Wir haben jetzt Planungssicherheit geschaffen, vor allem für die Bürger, die bereits einen Platz gekauft haben“, betonte Bürgermeister Brendle. Mit der Billigung des Entwurfs, der öffentlichen Beteiligung und der Auswertung und Abwägung der Stellungnahmen wird es allerdings noch Monate dauern, bis die Änderungen rechtskräftig werden und entsprechend der neuen Festsetzungen gebaut werden kann.

Dies möchte die Gemeinde nun so schnell wie möglich, wenn es erforderlich ist, auch in Sondersitzungen, realisieren. Sie könnte – zumal das Änderungsverfahren eingeleitet ist – zwar Befreiungen erteilen, letztlich aber entscheidet das Landratsamt, wenn ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorliegt, nach dem ein Bauen nach wie vor möglich ist.

Mit Hermann Haug (CSU/FW), seit 1996 Mitglied des Röfinger Gemeinderats, und Frank Lehnert (UWRR), der diesem als Nachrücker von Benno Schmid seit einem knappen Jahr angehört, verabschiedete Bürgermeister Brendle zwei Räte, die in den kommenden sechs Jahren nicht mehr mit dabei sein werden. Gleichzeitig dankte er allen für die konstruktive Zusammenarbeit.

Das könnte Sie auch interessieren: Wohnraum: Neue Pläne für das Alfonsianum

Hanglage ist eine Herausforderung für Konzenberger Baugebiet

Themen folgen