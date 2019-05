00:33 Uhr

Das Auwaldstadion ist fertig

Mehr als eine Million Euro wurde hier investiert

Zahlreiche Renovierungsarbeiten fanden in den vergangenen Jahren im Auwaldstadion statt. Mit der neuen Pflasterfläche im Eingangsbereich sind diese nun beendet worden. Die letzten Arbeiten auf etwa 320 Quadratmetern kosteten rund 15000 Euro. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und die beiden Sportreferentinnen der Stadt, Monika Haltmayer und Monika Küchle, überzeugten sich vor Ort. Die Sanierung des Stadions, neue Spielgeräte, eine neue Heizungsanlage, neue Beleuchtung, ein neuer Kiosk, der Neubau des Kleinspielfeldes sowie der Bewässerungsanlagen – die Liste der Arbeiten im Auwaldstadion seit 2012 ist lang. Mehr als eine Million Euro wurde nach Angaben der Stadt in den vergangenen Jahren in die Sportstätte investiert. (zg)

