21.12.2018

Das Fest des Teilens

Weihnachten in anderen Ländern „Joyeux Noel“ – zu deutsch Frohe Weihnachten – steht auf dieser Krippe, die Kinder zum Weihnachtsfest in Burkina Faso gebaut haben.

Silvia Gräfe vom Jettinger Förderverein Kaya Emanuel erklärt, wie die Menschen in dem afrikanischen Land Burkina Faso Jesu Geburt feiern

Von Angela Brenner

Es gibt keine Geschenke – dafür ist kein Geld vorhanden. Dafür gibt es einen großen Topf mit Reis, der in der Kirche steht und viele Krippen aus Lehm. Weihnachten in Burkina Faso ist ein großes Familienfest, weiß Silvia Gräfe von Förderverein Kaya Emanuel. Gefeiert wird mit viel Musik, Tanz und gegenseitigen Besuchen. Obwohl die Menschen in Burkina Faso nicht viel haben, ist Weihnachten ein Fest des Teilens. Nicht nur ärmere Mitbürger bekommen Essen gebracht, sondern auch Menschen anderer Glaubensrichtungen.

Seit etlichen Jahren unterstützt der Förderverein die Bildungsarbeit des ehemaligen Jettinger Pfarrers Emanuel Sawadogo in dem armen afrikanischen Land. Meistens im Januar fliegt Silvia Gräfe mit anderen Vereinsmitgliedern nach Burkina Faso, zu sehen sind dann noch die Weihnachtsdekorationen, wie die bunten Girlanden, die auch Klöster und Kirchen schmücken.

Wichtig ist für die gläubigen Christen der Gang zur Kirche. Vor der Weihnachtsmesse bauen Kinder Krippen aus Lehm für den kleinen Jesus. Vor vielen Gottesdiensten wird ein kleines Theaterstück über die Geburtsgeschichte Jesu vorgeführt. Während der Messe spielt natürlich Musik in große Rolle: „Die Proben der Weihnachtslieder beginnt meist einen Monat vor dem Weihnachtsfest“, sagt Silvia Gräfe. Kirchen haben normalerweise zwei Chöre: einen, den auf französisch singt und einen in der Landessprache. Die Messe findet an Heiligabend außerhalb der Kirche statt. Zum Altar gibt es eine Prozession, angeführt von den Kindern der Gemeinde. Ihnen folgen der Priester und die restlichen Gemeindemitglieder. Gebete und Predigen zum Weihnachtsevangelium stehen im Mittelpunkt: Die Messe beginnt gegen 21 oder 22 Uhr und endet um Mitternacht mit Tänzen.

Am 1. Weihnachtsfeiertag wird den gesamten Tag über gefeiert. Nach der Früh-Messe werden die Familien und Freunde besucht, erzählt Silvia Gräfe. Um 9 Uhr morgens kommen die ersten Gäste, die letzten Besucher werden abends gegen 20 Uhr erwartet. Zu Besuch kommen Nachbarn, Freunde, Bekannte und Verwandte, aber auch Fremde, die gerne bewirtet werden. Auch das Essen ist vielfältig an diesem Tag: Es gibt, sofern es sich die Menschen leisten können, Fleisch, Salat, Reis, Couscous, Süßigkeiten und grüne Bohnen – geteilt wird mit den Menschen, die sich an diesem besonderen Tag nicht dieses Festmahl leisten können. Und alle Menschen wünschen sich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

