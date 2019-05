21.05.2019

Das Festival zum Bier

Musik, Sport, Infos und Spaß warten am Wochenende in Günzburg auf Besucher

Ein zünftiges Fest steht auf dem Gelände der Günzburger Radbrauerei bevor: Vom 24. bis 26. Mai findet dort das Brauereifestival statt. Das Programm ist ein bunter Mix aus Musik, Sportevent, Spaß und Informationen über das Brauwesen.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 24. Mai, mit dem Musik-Kabarett „Aufgetaucht“ der Gruppe 8872 aus Burgau. Einen Tag später, am Samstag, 25. Mai, geht es weiter mit der guten Laune und Musik von Rockspitz im Bierzelt auf dem Brauereigelände. Sportlich wird es dann am Sonntag, 26. Mai: Dann findet, wie berichtet, der Günzburger Cross Triathlon statt. Die Athleten starten im Waldbad, Zieleinlauf ist auch dieses Jahr wieder ab 13 Uhr auf dem Brauereigelände. Dort beginnt am Sonntag bereits um 10 Uhr das traditionelle Brauereifest mit dem Frühschoppen, zu dem der Musikverein Echlishausen/Bühl aufspielt.

Eine besondere Attraktion ist das Weißbierkarussell, auf dem eine besondere Bierspezialität angeboten wird. Ein Rundgang durch die Brauerei ist für die Besucher an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr möglich. Auf die kleinen Besucher warten Angebote wie eine Hüpfburg, Kistenklettern und Pedalos. Wer selbst in Aktion treten möchte, kann bei der Brauer-Challenge mitmachen: Dreierteams (ab 16 Jahren) treten hier gegeneinander beim Maßkrugstemmen, Maßkrugschieben und in einer Überraschungsdisziplin an. (zg)

