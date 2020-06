22:00 Uhr

Das Gartenhallenbad in Leipheim öffnet am 1. Juli

Besucher müssen Vorschriften einhalten. Was alles zum Hygienekonzept gehört.

Am 1. Juli wird das Gartenhallenbad Leipheim wieder für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. „Wir haben intensiv auf diesen Tag hingearbeitet und sind mit unserem Betriebs- und Hygienekonzept bestens vorbereitet“, sagt Zweckverbandsvorsitzender Matthias Kiermasz. Das Personal und die externen Partner haben die Zeit intensiv genutzt und die 2020 anstehenden Revisionsarbeiten bereits erledigt.

„Der Schutz der Gesundheit in unserer Gesundheitseinrichtung ist uns ganz wichtig“, betont Betriebsleiter Marcello Treuleben. Das Abstandsgebot und ein Höchstmaß an Hygiene sollen die Gäste schützen. Abstände zwischen den Liegen, Spender für Desinfektionsmittel, ein erhöhter Reinigungszyklus und Markierungen am Boden gehören zu den erforderlichen Maßnahmen.

Das Dampfbad bleibt weiter geschlossen

Die Besucher müssen sich daher auf solche Einschränkungen einstellen, bis zu den Umkleiden einen Mund-Nase-Schutz tragen und in Eigenverantwortung Rücksicht nehmen. Gäste mit Krankheitssymptomen dürfen das Bad nicht betreten, Kinder nur in Begleitung von erwachsenen Aufsichtspersonen. Das Dampfbad bleibt zudem vorerst geschlossen, in den Saunen dürfen keine Aufgüsse durchgeführt werden. Vereine dürfen ihren Trainings- und Schwimmkursbetrieb am 23. Juni wieder regulär aufnehmen. (zg)

