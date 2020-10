vor 5 Min.

Das Gesamtkonzept für Rettenbachs Dorferneuerung entsteht

Welche weiteren Schritte die Gemeinde Rettenbach macht. Auch der Sachstand beim Glasfaserausbau war Thema im Rat.

Von Peter Wieser

45 Minuten lang Sitzung, dann Pause und Lüften, dann wieder Sitzung und das Spiel wieder von vorne. Corona macht es erforderlich und so wurde es auch bei der Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats gehandhabt. 2018 hatte sich dieser für die Durchführung einer Dorferneuerung im Teilort Rettenbach ausgesprochen – ein längerfristiger Prozess, der auch eine Bürgerbeteiligung einschließt und jetzt weiter diskutiert wurde.

Vorbereitungsphase mit Klausurtagung

Derzeit befindet sich die Gemeinde in der sogenannten Vorbereitungsphase, in der bereits im ganzen Ort verschiedene Termine mit dem Amt für ländliche Entwicklung als Förderstelle stattgefunden hatten. Auf der Klausurtagung am 2. und 3. Oktober an der Schule für Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten hatte sich der Rettenbacher Gemeinderat im Speziellen unter anderem mit folgenden Themen auseinandergesetzt: der künftigen Nutzung des ehemaligen Raiffeisenbank-Gebäudes sowie des gegenüberliegenden Schotterplatzes, des Schlössle- und des Kirchvorplatzes und des Areals beim ehemaligen Gasthof zum Kreuz. Auch mit der Gemeindehalle, dem ehemaligen Schulgebäude, den Treppen- und Maueranlagen in der Gemeinde sowie einer Verlegung der Bushaltestelle hatte man sich befasst. „Wir möchten Rettenbach attraktiv gestalten, ortsprägende Gebäude sollen saniert, neu genutzt und wiederbelebt werden“, betonte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU). Das große Plus bestehe darin, dass die Gemeinde dabei Fördergelder in Anspruch nehmen könne. Ebenso wolle man die Bürger mit ins Boot nehmen und deren Ideen einbeziehen.

Ortsansicht von Rettenbach, Kreis Günzburg. Bild: Bernhard Weizenegger

Als nächster Schritt in der Vorbereitungsphase ist nun in Abstimmung mit dem Amt für ländliche Entwicklung (ALE) die Beauftragung eines Planungsbüros erforderlich. Dieses soll in Zusammenarbeit mit zu bildenden Arbeitskreisen in Form einer Bürgerbeteiligung Maßnahmenvorschläge erarbeiten und ein Gesamtkonzept aufstellen.

Highspeed-Glasfasernetz kommt voran

Im Hinblick auf das Highspeed-Glasfasernetz der LEW-TelNet sind die Tiefbauarbeiten in Rettenbach, Harthausen und Remshart nahezu abgeschlossen. Aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten Kündigung des zugrunde liegenden Vertrags kann der Anbieter M-net ab dem 1. Januar 2023 in der Gemeinde kein schnelles Internet mehr über das neue LEW-TelNet-Netz zur Verfügung stellen. Nach wie vor besteht die Möglichkeit, sich für einen, inzwischen jedoch nicht mehr kostenfreien Anschluss, zu entscheiden.

Die LEW TelNet GmbH stallt in Rettenbach das Datennetz auf Glasfaserleitungen um. Bild: Bernhard Weizenegger

Projektleiter Stefan Edtbauer informierte in der jüngsten Sitzung über den derzeitigen Stand und stand dem Gemeinderat für Fragen zur Verfügung. Inzwischen seien etwa 105 Kilometer Glasfaser verbaut, derzeit finden die Glasfasermontagen statt. Seit Juli gehe das Netz schrittweise in Betrieb, die ersten Kunden seien bereits aktiviert, so Edtbauer. Rettenbach verfüge damit über eine zukunftsfähige Infrastruktur auf Glasfaser, mit der Möglichkeit einer Nutzung von bis zu einem Gigabit pro Sekunde und zukünftig mit noch höheren Bandbreiten. Anja Schinzel (BL) berichtete jedoch von einigen Schwierigkeiten, die an sie herangetragen worden seien: Unter anderem sei dies mangelhafter Support, nicht vorhandene Ansprechpartner im Technikbereich. Gerade für Personen, die über keinen Internetanschluss verfügten, sei es schwierig, Lösungen ohne einen solchen umzusetzen. Man wolle sich im Nachgang um alles kümmern und sei bemüht, sich allen Themen anzunehmen, versicherte Edtbauer. Auch Bürgermeisterin Dietrich-Kast bat, Probleme an sie heranzutragen, die sie dann weitergeben werde.

Gemeinde will im Norden 8400 Quadratmeter Land erwerben

Weiter wurde die Aufstellung des Bebauungsplans „Nördlicher Ortsrand von Rettenbach“ beschlossen. Die Gemeinde Rettenbach verfolgt seit langem das Ziel, im Bereich nördlich des Kindergartens ein Wohngebiet zu realisieren. Inzwischen hat sich die Möglichkeit ergeben, eine etwa 8400 Quadratmeter große Fläche zu erwerben und diese in den Bebauungsplan mit einzubeziehen. Die Einbeziehung des Bereichs, wo ein Sondergebiet Landwirtschaft geplant werde, sei erforderlich, um langfristig ein harmonisches Nebeneinander der neu hinzukommenden Nutzungen und des bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs inklusive Betriebserweiterungen zu gewährleisten, so die Bürgermeisterin. Es sei dabei wichtig, die Belange der bereits bestehenden Bebauung und des Kindergartens zu berücksichtigen.

Radweg nach Offingen geplant

Rettenbach wird sich an dem zwischen Unterknöringen und Remshart geplanten Radweg beteiligen, nachdem sich bereits die Stadt Burgau für dessen Bau ausgesprochen hatte. Von den etwa 1,4 Kilometern Gesamtlänge entfallen etwa 200 Meter auf die Gemeinde. Nach einer groben Kostenschätzung in Höhe von 65000 Euro und einer bis zu 80-prozentigen möglichen Förderung beträgt der Anteil für die Gemeinde Rettenbach etwa 16000 Euro. Ein Ausbau des Kammeltal-Radwegs dagegen würde nicht gefördert werden. Weiteres Ziel sei, einen Radweg von Rettenbach zum St. Ulrichs-Brunnen und dann weiter nach Offingen zu realisieren, so die Bürgermeisterin.

