vor 54 Min.

Das Günzburger Guntiafest fällt aus

Stadt und Vereine einigen sich auf eine Absage der zweitägigen Veranstaltung

Die Enttäuschung über diese Entscheidung dürfte bei vielen Menschen in der Region groß sein – wenngleich sie nicht überraschend kommt. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Guntiafest muss so wie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig lud in dieser Woche Vertreter der Günzburger Vereine zum virtuellen Austausch ein. Erörtert wurde, inwieweit es denkbar wäre am letzten Juni-Wochenende das Guntiafest zu feiern. Die Teilnehmer kamen nach Auskunft der Stadt übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass in Bezug auf die Pandemie und die damit einhergehenden Abstands- und Hygieneregeln ein Stadtfest, wie man es kennt, von den Vereinen nicht getragen und von der Stadt nicht durchgeführt werden kann.

Damit ist also die Idee vom Tisch, die Veranstaltung möglicherweise auf bestimmte Bereiche einzugrenzen. Bereits vor einem Monat erklärte Jauernig, dass die Wahrscheinlichkeit eines Guntiafestes 2021 zuletzt immer geringer wurde. Die Hoffnung wollte er dennoch nicht aufgeben. Einen städtischen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro hätte es für die zweitägige Veranstaltung gegeben, die für viele Vereine eine wichtige Einnahmequelle darstellen. Diese fällt nun wie bereits im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie weg.

„Es ist mir ein Anliegen, dass sich die Günzburger Vereine präsentieren und in die Stadtgemeinschaft einbringen können“, sagt Jauernig. Deshalb werde die Stadtverwaltung aktuell ausloten, inwieweit gesellige Formate mit den Vereinen als Ergänzung oder zur Begleitung des „Kultursommers light“ möglich seien.

Eine Entscheidung, ob und in welcher Form das Günzburger Volksfest in diesem Jahr stattfinden kann, ist hingegen noch nicht gefallen. (mili, zg)

