vor 23 Min.

Das Günzburger Neujahrsbaby feiert ersten Geburtstag

Leben Veronika und Peter Neduchal sind vor einem Jahr Eltern geworden. Wie die Geburt die Familie verändert und was sie mit Tochter Emma erlebt hat.

Von Heike Schreiber

Ein Neujahrsbaby, das pünktlich am Neujahrstag zur Welt kommt, hat es in der Günzburger Kreisklinik länger nicht mehr gegeben. Emma hat es 2019 geschafft: Um 14.04 Uhr kam sie auf die Welt und stellte die Welt ihrer Eltern Veronika und Peter Neduchal auf den Kopf. „Ich dachte, ich bin vorbereitet, aber die Realität ist anders“, sagt die heute 33-jährige Mama rückblickend. Die letzten zwölf Monate seien alles andere als entspannend gewesen, aus dem zarten Baby ist ein kleines Mädchen geworden, das Action liebt, wie wild krabbelt und jetzt anfängt zu laufen. Und das mit seiner stattlichen Größe von 81 Zentimetern den Kinderarzt zu den Worten verleitete, dass Emma „Topmodel-Maße“ habe.

Das Geburtsdatum wäre Mama Veronika, die wie ihr Mann gebürtig aus Tschechien ist, egal gewesen, wäre nur alles einfach schneller gegangen. Der ursprünglich errechnete Termin wäre am 8. Januar gewesen, stattdessen bekam Veronika Neduchal noch vor Silvester heftige Unterleibsschmerzen. Bis das Töchterchen dann endlich am Neujahrsnachmittag auf die Welt kam, vergingen 48 Stunden. Trotzdem sei die Geburt, verglichen mit dem, was dann folgte, noch einfach gewesen. „Ich hatte mich darüber informiert, was vor der Geburt auf mich zukommt, aber nicht richtig, was danach kommt“, sagt sie.

Der Mangel an Schlaf ist weniger geworden, der Mangel an Zeit geblieben

Vor allem das Stillen bereitete der frischgebackenen Mutter Probleme. „Es war ein Schock, es war stressig und hat nicht geklappt“, erzählt sie. Ohne Unterstützung im Krankenhaus und später von der Hebamme in ihrem Häuschen im Günzburger Stadtteil Wasserburg hätte sie es nicht geschafft, ist sie sich sicher. Klein-Emma, bei der Geburt 3190 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß, habe ständig Hunger und oft Bauchweh gehabt und folglich viel geschrien.

Wenn sie nicht am Stillen war, hat Mama Veronika das Baby hin- und hergeschaukelt. Die Müdigkeit in dieser Zeit sei groß gewesen. Erst nach zwei Monaten, als die junge Frau das Stillen einstellte, habe sich die Situation entspannt. Der Mangel an Schlaf ist etwas weniger geworden, der Mangel an Zeit geblieben. „Als ich noch gearbeitet habe, hatte ich vor lauter Arbeit keine Zeit, jetzt bin ich zu Hause und habe auch keine Zeit“, sagt Veronika Neduchal.

Geld für den Kinderwagen statt für die Traumreise

In ihrer Heimat, in der Nähe von Tschechiens zweitgrößter Stadt Brünn, hat die gelernte Steuerberaterin zuletzt in einer Baufirma gearbeitet, bevor sie ihren Peter heiratete und 2016 nach Deutschland folgte. Die Idee sei gewesen, viel zu arbeiten und irgendwann noch auf Hochzeitsreise zu gehen. Während ihr 35-jähriger Partner als Küchenmonteur arbeitet, wollte sie selbst nach diversen Jobs ihre Schwiegermutter in der Gästepension unterstützen. Doch dann sei sie etwas überraschend schwanger geworden. Statt das erarbeitete Geld in eine Traumreise auf die Kapverden zu stecken, investierten die Neduchals in Kinderwagen, Kindersitz und Babybettchen und zogen im vergangenen Herbst noch schnell von einer Wohnung in ein Haus in Wasserburg um.

Und seit Januar ist Emma da, die die Eltern aber oft „Emmi“ rufen. Inzwischen bringt die Kleine 11,5 Kilo auf die Waage, ist eine Meisterin im Krabbeln geworden, zieht sich überall hoch, vor ihren Fingerchen ist nichts sicher. „Emma braucht immer Action“, sagt Veronika Neduchal, nimmt die Kleine auf den Arm und macht mit ihr einen schwungvollen Flieger. Mit vier Monaten hat das Töchterchen das erste Mal eine große Reise gemacht, 700 Kilometer Autofahrt in die tschechische Heimat. Inzwischen liebe sie das Autofahren, sagt ihre Mama.

Inzwischen hat Emma 14 Zähne

Mit vier Monaten hat Emma auch ihren ersten Zahn bekommen, inzwischen sind es sage und schreibe 14. Die sie zur Schau stellt, wenn sie – wie jetzt – lacht. Mama und Papa kann sie schon sagen, beim Mümmeln eines Müsliriegels ist auch ein „jamjam“ zu hören, Baby ist aber ihr Lieblingswort. Genau davon träumen die Neduchals, sie hätten gerne in nächster Zeit ein Geschwisterchen für Emma. Vielleicht wieder ein Neujahrsbaby? „Ein Sommerkind wäre nicht schlecht“, sagt Veronika Neduchal.

Doch jetzt hat erst einmal Emma Geburtstag, ihr erster. Natürlich gibt es Geschenke, aber keine Feier und keine Torte. Denn nach Silvester, ist sich ihre Mama sicher, sei keiner mehr in großer Ess- oder Feierlaune. Das soll dann zwei Wochen später nachgeholt werden, für die Erwachsenen plant Veronika Neduchal eine Torte in pink, der Nachwuchs bekommt ein kleines Exemplar aus Banane und Joghurtcreme. Emma scheint verstanden zu haben. Sie strahlt und sagt: „Jamjam.“

