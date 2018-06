05:00 Uhr

Das Guntiafest wird zur großen Fanmeile

Hunderte Besucher verfolgten beim Public Viewing in Günzburg das WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden.

Von Philipp Wehrmann

eit es Krake „Paul“, die bis zur WM 2010 viele Spielergebnisse richtig vorher sagte, nicht mehr gibt, sucht man vergebens nach einem guten WM-Orakel. In Günzburg hat man möglicherweise einen Ersatz gefunden: Am besten fragt man hier, wie es scheint, Politiker und leitende Beamte der Stadt. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig verfolgte das Spiel am Samstagabend live im Stadion in Sotschi. Anton Gollmitzer, Zweiter Bürgermeister der Stadt Günzburg, stand deshalb um 16 Uhr auf der Marktplatzbühne des Guntiafests und eröffnete das Spektakel an seiner Stelle.

Bei dieser Gelegenheit tippte er auf einen 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft und lag, wie sich später herausstellte, genau richtig. Hauptamtsleiter Walter Müller bewies ähnliche Expertise. „Es wird ein ganz knapper Sieg für Deutschland“, sagte er unserer Zeitung zu Beginn des Spiels. Er sollte recht behalten – knapper hätte es wahrlich nicht werden können.

Gedämpfte Stimmung in der ersten Halbzeit

In der ersten Halbzeit war die Stimmung auf dem Günzburger Schlossplatz noch recht gedämpft. Deutschlandtrikots, aufgeschminkte Landesflaggen und schwarz-rot-goldenen Schmuck sah man zwar – im Vergleich zu vorigen Weltmeisterschaften aber eher vereinzelt. Dann der Dämpfer: Schweden ging durch Ola Toivonens Tor in der 31. Minute in Führung, die Menge vor dem Günzburger Rathaus stöhnte.

Das Public Viewing während des Guntiafests hatte der FC Günzburg organisiert. Dessen Vorsitzender Alfred Liebrecht war während der Halbzeitpause recht skeptisch. Das Spiel verfolgen konnte er kaum, weil er an einem der Essensstände des FC gearbeitet hatte. „Es scheint sich fortzusetzen, was wir gegen Österreich, Saudi-Arabien und zuletzt Mexiko gesehen haben“, sagte er angesichts des deutschen Rückstands zur Pause. Er glaube nicht, dass die Spieler im Vergleich zur WM 2014 nachgelassen haben, aber die Mannschaft müsse noch an ihrem „kollektiven Willen“ arbeiten. „Egal ob in der Kreisliga oder bei der WM: Man kann ein Spiel verlieren, aber man muss alles gegeben haben.“ Die Menge jubelte, als Marco Reuss in der 48. Minute traf. Nico Hepp, Kapitän der ersten Mannschaft des FC Günzburg, zeigte sich auch 20 Minuten vor Schluss siegessicher: „Drei Punkte sind Pflicht“, sagte er.

„Starke Charaktere fehlen der Mannschaft“

Seiner Ansicht nach fehlen der Mannschaft aber starke Charaktere wie Schweinsteiger, die die Mannschaft zusammenhalten – auch jenseits des Felds. Diese Notwendigkeit gebe es auch im Amateurfußball. Er beobachtet, dass in diesem Jahr „nicht so wirklich WM-Feeling aufkommt“. Bei ähnlichen Gelegenheiten habe er in Günzburg schon ganze Fahnenmeere gesehen.

Kurz vor Schluss diskutierten viele, wie es mit einem Unentschieden weitergeht und unter welchen Bedingungen Deutschland trotzdem weiterkommen könnte. Dann führte Toni Kroos die Nationalmannschaft mit einem sagenhaften Schuss zum Sieg. Viele im Publikum konnten es nicht fassen. Nach dem Schlusspfiff jubelten drei Buben vor der Bühne, zwei Brüder und ein Freund. Andreas Mutenzer, der Vater der Jungen, hat „bis zum Ende an den Sieg geglaubt“, sagt er – seine Frau hatte die Hoffnung schon aufgegeben, sagte sie. „Nach dem Sieg ziehen wir jetzt noch weiter.“

