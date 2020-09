vor 12 Min.

Das Internet im Landkreis wird schneller

Der Abgeordnete Alfred Sauter kritisiert aber die Verlegung von Kupferkabeln. Warum es auch sonst Probleme gibt.

Ob Homeoffice, Zoom-Meeting oder digitales Lernen – die Corona-Krise zeigt, wie wichtig schnelles Internet auch für private Haushalte und Schulen ist. Erfreulich sei daher die hohe Versorgungsquote mit Breitband im Landkreis Günzburg, schreibt der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter ( CSU) in einer Mitteilung.

Sauter spricht von einem „regelrechten Digitalisierungsschub, sowohl im beruflichen als auch im schulischen und privaten Alltag“, dessen Grundlage eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Breitband-Internet sei. Beim Breitband-Ausbau sei Bayern seit 2014 führend, bereits 95 Prozent aller Haushalte seien mit schnellem Internet (mindestens 30 Megabit pro Sekunde) versorgt. Auch der ländliche Raum profitiere davon: Mit 87 Prozent Versorgungsquote sei Bayern Spitzenreiter in Deutschland.

Im Landkreis Günzburg konnte die Breitbandversorgungsquote laut Sauter weiter gesteigert werden. So stieg der Anteil der Haushalte, welche mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde versorgt werden, von 87 auf über 92 Prozent. Besonders stark war der Zuwachs in Bubesheim (von 67 auf 93 Prozent), Kammeltal (67 auf 89 Prozent) und Thannhausen (69 auf 92 Prozent). Darüber hinaus konnten weitere Gemeinden zweistellige Zuwächse in der Versorgungsquote verzeichnen, und in den Geschwindigkeiten unter 50 Megabit pro Sekunde herrscht laut Sauter nahezu überall im Landkreis eine Vollversorgung.

Der Landkreis Günzburg ist vorne dabei

Auch im Vergleich mit den anderen schwäbischen Landkreisen finde sich Günzburg im vorderen Bereich wieder, was die Versorgung mit schnellem Internet angeht, heißt es in der Mitteilung des Abgeordneten.

In den Schulen habe die Corona-Krise für Geschwindigkeit bei der Digitalisierung gesorgt. Schulen im Landkreis Günzburg seien zügig mit mobilen Endgeräten, hohen Anbindungsgeschwindigkeiten bis zu 300 Megabit pro Sekunde und vermehrt mit WLAN in den Klassen ausgestattet worden. Kritik übten Schulvertreter allerdings an den langwierigen bürokratischen Verfahren, um die entsprechende Technik zu beantragen.

Aus den Kommunen ist laut Alfred Sauter Kritik an der technischen Umsetzung des Breitbandausbaus durch die Telekommunikationsdienstleister zu vernehmen. So würden diese aus Kostengründen weiterhin häufig veraltete Kupferkabel anstatt moderner Glasfaserkabel verlegen, die absehbar nach wenigen Jahren wieder ausgetauscht werden müssten.

Dienstleister wollen Arbeiten nicht mit Straßensanierungen koppeln

Auch die mangelnde Bereitschaft der Dienstleister, ihre Baumaßnahmen mit ohnehin anfallenden Straßensanierungen zu koordinieren, damit neue Beläge nicht nach kurzer Zeit erneut aufgerissen werden müssen, wird kritisiert.

Es steht der Vorwurf im Raum, die Telekommunikationsdienstleister würden an moderner Technik sparen und die Kosten für Sanierungen auf die Kommunen abwälzen. Der Abgeordnete Sauter sieht hierbei den Bundesgesetzgeber in der Pflicht, die Dienstleister zum Einbau von moderner Breitbandtechnik zu verpflichten. (zg)

Themen folgen