Das Landratsamt Günzburg macht sich fit

Dafür erhält es von der AOK Bayern das Zertifikat „Gesundes Unternehmen“. Was ein Staubsauger dabei für eine Rolle spielt und warum es noch Luft Luft nach oben gibt.

Von Lea Binzer

Gesundheit ist für Hermann Hillenbrand, Direktor der AOK Günzburg, ein Top-Thema. Auch für andere hat das einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich daran, dass die AOK Bayern das Engagement des Landratsamts Günzburg im betrieblichen Gesundheitsmanagement jetzt mit dem Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ in Silber ausgezeichnet hat – als erstes Landratsamt in Bayern.

„Wir haben schon lange etwas für die Gesundheit gemacht, aber nur sporadisch“, sagt Landrat Hubert Hafner, der die Auszeichnung entgegennahm. Seit einigen Jahren allerdings sei die betriebliche Gesundheitsvorsorge durch die Zusammenarbeit mit der AOK intensiver und dadurch systematischer geworden, ergänzt er. So könne eine große Bandbreite an Vorträgen und Kursen wie Yoga oder Nordic Walking für die Mitarbeiter angeboten werden, erklärt Marcus Lechler, Koordinator des Arbeitskreises Gesundheit am Landratsamt.

Der Reinigungsdienst hat einen eigenen Gesundheitszirkel

Günzburgs AOK-Direktor Hermann Hillenbrand (rechts) überreichte Landrat Hubert Hafner das Zertifikat „Gesundes Unternehmen“. Bild: Lea Binzer

Von diesem Arbeitskreis, der 2016 in Zusammenarbeit mit der AOK gegründet wurde, gehen die Gesundheitsmaßnahmen aus. „Ziel ist es, die Gesundheit der Beschäftigten im Betrieb zu fördern“, sagt Hillenbrand – gerade in Zeiten der Digitalisierung und Arbeitsverdichtung. Daher werden in Zusammenarbeit mit der AOK auch Mitarbeiterbefragungen, Auswertungen zu psychischen Belastungen oder Führungskräfte-Workshops durchgeführt.

Auch Gesundheitszirkel im Reinigungsdienst werden angeboten, denn die dortigen, etwas erhöhten Fehltage seien aufgefallen, sagt Lechler. Daher sei der Arbeitskreis nach dem Motto vorgegangen: „Herausfinden, wo das Problem liegt, Maßnahmen überlegen und diese überprüfen“, erklärt der Koordinator. Letztlich sei dabei herausgekommen, dass einige der Geräte zu schwer gewesen seien, etwa der Staubsauger.

Die Fehlzeiten werden geringer

Die Konsequenz: Es wurden bessere Arbeitsmittel angeschafft. „Das ist eine Win-win-Situation. Die Mitarbeiter werden gesünder und die Fehlzeiten geringer“, erklärt Hafner. Die Fortschritte seien spürbar, aber: „Wir ruhen uns jetzt nicht aus, denn wir streben Gold an“, sagt der Landrat. „Es gibt noch Luft nach oben“, fügt Hillenbrand hinzu.

Insgesamt gibt es drei Zertifizierungs-Stufen: Bronze, Silber und Gold. Bei Interesse eines Unternehmens an der Zertifizierung muss ein Kriterienkatalog beantwortet werden. Nach einer Vorprüfung wird das betriebliche Gesundheitsmanagement im Unternehmen in sieben Bereichen, wie Gesundheitsförderung, bewertet. Neben dem Landratsamt wurden in den vergangenen zwei Jahren 23 weitere Unternehmen in Bayern mit Silber ausgezeichnet. Die Zertifizierung gilt zwei Jahre.

