Das Leben auf dem Land bleibt sicher

Die Polizei verzeichnet einen Rückgang von Straftaten in der Region. Ähnlich verhält es sich bei der Ausländerkriminalität.

Das Thema Sicherheit hat sich der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer ganz dick auf die Fahne geschrieben, nicht zuletzt mit Blick auf den Landtagswahlkampf. Ist das wirklich so eine gute Idee, wo doch Bayern stolz darauf ist, das sicherste Bundesland zu sein? Wenn wir in unsere Region schauen, sieht es sogar noch deutlich besser aus: Der Bereich des für uns zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West gilt im Durchschnitt als eine der sichersten Regionen Deutschlands, wie aus der jüngsten Kriminalstatistik hervorgeht. Allerdings muss man die Zahlen etwas genauer unter die Lupe nehmen, denn es ergibt sich ein ausgeprägtes Stadt/Land-Gefälle.

Im Gebiet der Polizeiinspektion Günzburg wurden im vergangenen Jahr 2231 Straftaten registriert, das sind 225 weniger als im Vorjahr. In dem der Burgauer Beamten waren es 1176, 18 weniger als zuvor. Und bei der Inspektion in Krumbach waren es 1040, 122 weniger als im Jahr 2016. Das zeigt: Je ländlicher die Bürger wohnen, desto sicherer leben sie. Die Aufklärungsquote lag übrigens bei allen drei Dienststellen zwischen 65,1 und 67,8 Prozent.

Noch ein Wort zur Ausländerkriminalität: Die Statistik der Polizei belegt keinesfalls den von Rechten gerne behaupteten deutlichen Anstieg von Straftaten durch Flüchtlinge. Denn betrachtet man die sogenannten bereinigten Zahlen, so ging die Menge der Straftaten im vergangenen Jahr sogar um 1,35 Prozent leicht zurück. Bereinigt bedeutet in diesem Fall: Sämtliche Delikte, die ausschließlich von Ausländern begangen werden können, also Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylgesetz, fallen statistisch gesehen unter den Tisch. Nach dem Jahr 2014, also dem Beginn des großen Flüchtlingszustroms, ist nach den Erkenntnissen der Polizei die Kriminalität nur leicht angestiegen. Mehr als die Hälfte aller Fälle, die den sogenannten Zuwanderern angerechnet werden, entfällt nach wie vor auf Streitereien und Konflikte innerhalb von Asylbewerberunterkünften. Es gibt also keinen Grund, den Teufel an die Wand zu malen.

Themen Folgen