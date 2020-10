vor 23 Min.

Das Legoland in Günzburg verlängert die Saison

Eigentlich sollte am 8. November für dieses Jahr Schluss sein. Doch das Legoland in Günzburg öffnet länger für die Gäste.

Das Legoland verlängert die Saison: Der Freizeitpark und das Feriendorf werden im November an den Freitagen, Samstagen und Sonntagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Das Saisonfinale mit Feuerwerk verschiebt sich um drei Wochen vom 8. auf den 29. November.

Ursprünglich sollte sich das Legoland am 8. November, dem Ende der bayerischen Herbstferien, in die Winterpause verabschieden. Doch auf vielfachen Wunsch der Besucher verschiebt der Park sein Saisonfinale.

Legoland-Chefin bedankt sich bei den Besuchern

„Mit der Verlängerung möchten wir uns bei unseren Besuchern in dieser besonderen Saison bedanken,“ erklärt Geschäftsführerin Manuela Stone in der Mitteilung. „Bedingt durch das Coronavirus konnten wir erst zwei Monate später in die Saison starten mit umfassenden Hygienemaßnahmen und -vorschriften. Wir sind dankbar, dass diese von unseren Gästen so gut angenommen und unterstützt worden sind und werden.“ (zg)

