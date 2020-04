12:00 Uhr

Das Leipheimer Kinderfest steht auf der Kippe

So war’s 2019 auf dem Leipheimer Kinderfest. Ob die Traditionsveranstaltung auch in diesem Jahr stattfinden kann, ist fraglich.

Die Auswirkung der Corona-Krise spürt die Stadt schon jetzt – und reagiert zum Beispiel mit der Kürzung des Haushalts.

Von Lara Schmidler

Es war eine ungewöhnliche Sitzung des Leipheimer Stadtrats am Mittwochabend im Bürgersaal des Zehntstadels. Die Stadträte gingen auf Distanz – nicht, weil etwas vorgefallen wäre. Aber auch die Mitglieder dieses politischen Gremiums hielten sich an den Mindestabstand, der in der Corona-Krise üblich ist.

Corona und die Folgen – das zog sich wie ein roter Faden durch die Sitzung. Ein wichtiger Punkt: Werden Vereinsförderungen gestrichen? „Nein“, betont Bürgermeister Christian Konrad. „Diese Förderungen werden ohne jegliche Kürzungen beibehalten.“

Die Rücklagen werden aufgebraucht

In Anpassung an die erwartbaren rückläufigen Steuereinnahmen musste jedoch der Haushalt deutlich reduziert werden – um zwei Millionen Euro. „Wir nehmen zwar keine Schulden auf, aber die Rücklagen werden komplett aufgebraucht“, sagt Konrad. Die Größenordnung liegt bei 3,5 Millionen Euro. Ansonsten konzentriere man sich auf Maßnahmen, die durch bestehende Verträge oder getroffene Zusagen unaufschiebbar seien. Wenn die bis jetzt geplanten Maßnahmen abgebaut seien, werde es keine darüber hinausgehenden Förderungen mehr geben. Gestrichen wurde etwa der Rathauserweiterungsbau, die Erneuerung von Bushaltestellen und die Modernisierung der EDV-Ausstattung an Schulen.

Mit großer Mehrheit wurde der abgespeckte Etat verabschiedet. Beschlossen wurde auch die Erhöhung der Friedhofsgebühren um fünf Prozent.

Endgültige Entscheidung im Mai

Zudem befasste sich der Stadtrat mit der Frage, ob das Leipheimer Kinderfest, das erst kürzlich zum Immateriellen Kulturerbe ernannt wurde (wir berichteten), vom 11. bis 13. Juli stattfinden kann. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. „Wir warten zunächst ab, ob es eine Allgemeinverfügung vom Ministerpräsidenten geben wird“, erklärt Konrad. Spätestens Ende Mai solle die endgültige Entscheidung dann gefällt werden.

Unklar sei außerdem, ob der Zehntstadel in diesem Jahr wieder eröffnet werden kann. „Da müssen wir abwarten, was die nächsten Monate bringen“,betont Konrad. Auch bestehe Unsicherheit darüber, wie sich der Haushalt in den kommenden Jahren entwickeln werde.

Der Gründung des Zweckverbandes Digitale Schulen im Landkreis Günzburg hat der Leipheimer Stadtrat uneingeschränkt zugestimmt.

