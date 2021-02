19:44 Uhr

Das Spiel der Könige sucht von Leipheim aus neue Freunde im Internet

In der Pandemie haben viele Neulinge das Schachspiel entdeckt. Einige Vereine und Gruppen in Nordschwaben bieten nun kostenfreie Online-Kurse mit Trainerbegleitung an.

Plus Vereine in Nordschwaben bündeln ihre Kräfte. Die Idee hatte der Abteilungsleiter des VfL Leipheim, Andreas Biedenbach. Kursbeginn ist am 18. Februar 2021.

Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ sorgte vor wenigen Monaten für Furore. Holz-Schachbretter werden nachgefragt wie lange nicht mehr. Im Internet ist der Begriff „Schach“ gesucht wie nie zuvor. Kein Zweifel: Während in vielen Sportarten durch den Corona-Lockdown fast nichts mehr geht, erlebt das Spiel der Könige gerade einen Boom - auch im Landkreis Günzburg.

Die Schachvereine in der Region Nordschwaben sehen darin natürlich eine Chance. Sie möchten gerne nachhaltig von diesem ungewohnt starken Interesse profitieren. Und sie gehen auch in der Pandemie mit der Zeit. Viele haben ihre Jugendarbeit ins Internet verlegt.

Online-Training ist kostenlos

Doch gerade beim Schachtraining ist es wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, der gezielt auf die jeweilige Spielstärke eingehen kann. Um hier die Kräfte zu bündeln, haben sich nun einige Vereine und Schulschach-Gruppen in Nordschwaben zusammengetan. Sie bieten in den kommenden Wochen ein gemeinsames, kostenloses Online-Training an. Ob Anfänger oder Vereinsspieler: „Jeder kann mitmachen“, verspricht Andreas Biedenbach. Er ist Jugendleiter für Nordschwaben und Abteilungsleiter des VfL Leipheim, der die mitgliederstärkste Schach-Familie im Landkreis Günzburg stellt.

Biedenbach hatte auch die Idee zu diesem neuen Ansatz und arbeitete sie zusammen mit dem Vorsitzenden des Schachverbands Schwaben und Spartenchef des TSV Wertingen, Otto Helmschrott, aus.

Sechs Niveaustufen

Trainer aus Gundelfingen, Langenau, Leipheim, Nördlingen, Dillingen und Wertingen bieten demnächst Online-Kurse auf sechs Niveaustufen an. Das Training beginnt am 18. Februar und dauert etwa zehn Wochen. Jeweils im Anschluss besteht die Möglichkeit, in einem Online-Turnier gegeneinander zu spielen. Für Grundschüler wird ein Einsteigerkurs angeboten.

Anmeldungen nimmt der Kurs-Koordinator Andreas Biedenbach per E-Mail an biedenbach@gmx.de entgegen. (ica, zg)

