Das Spielglück wendet sich vom SC Ichenhausen ab

Der Ichenhauser Stefan Strohhofer holt unmittelbar nach dem Tor zum 0:2 den Ball aus dem Netz. In der Schlussphase der Partie sah er noch gelb-rot.

Trotz eines sehr engagierten Auftritts unterliegen die Königsblauen am Maifeiertag dem Landesliga-Primus TSV Landsberg.

Von Jan Kubica

Der SC Ichenhausen hat sich tapfer gewehrt und sehr engagiert gespielt, der Traum vom Heimsieg gegen den Landesliga-Tabellenführer TSV Landsberg aber blieb unerfüllt. 0:2 verloren die Königsblauen am Maifeiertag. Nicht unverdient, nein, doch viele der 370 Besucher waren auf dem Nachhauseweg überzeugt, dass die Sache aus Ichenhauser Sicht auch positiver hätte enden können. Der letztlich entscheidende Unterschied zwischen dem Dritten und dem Ersten der Rangliste war, dass die Landsberger vor dem Tor einen Tick konsequenter agierten – und zusätzlich genau jenes Spielglück besaßen, das echten Spitzenteams so häufig unterstützend zur Seite steht.

Duell auf Augenhöhe

Von Beginn an boten die beiden Mannschaften ein kurzweiliges, fußballerisch starkes und über weite Strecken auf Augenhöhe geführtes Spiel. Die erste Großchance fiel Kilian Kustermann zu, der den Ball nach einer Flanke von Benjamin Sturm aus fünf Metern aufs Tor köpfte und Patrick Rösch zur Glanzparade zwang (7.). Kurz danach stellte derselbe SCI-Angreifer den Gäste-Schlussmann mit einem Flatterball vor eine knifflige Aufgabe, die Rösch aber löste.

Landsberg sorgte schnell für ein ausgeglichenes Chancenverhältnis. Nach einem Eckball stieg David Anzenhofer hoch und traf den Ball auch gut, sein Kopfball strich aber knapp am Pfosten vorbei ins Aus (9.). Ein gefährlicher Fernschuss von Andreas Fülla verfehlte das Ziel ebenfalls nur um einen Hauch (23.).

Abgefälschter Schuss landet im Netz

Dann profitierten die Gäste von einem Ballverlust des Ichenhauser Innenverteidigers Stefan Strohhofer. Landsberg schaltete sofort auf Offensive um und die folgende Hereingabe verwertete Fülla aus 18 Metern (31.). SCI-Torwart Patrick Wild, der für den gesperrten Liridon Rrecaj zwischen den Pfosten stand, hatte hier keine Abwehrchance, zumal der Schuss leicht abgefälscht wurde. Kaum hatten die Ichenhauser den Rückstand verkraftet, betätigte sich Schiedsrichter Florian Reitmair ungewollt als Vorlagengeber zum 0:2. Niemand im Hindenburgpark konnte so recht nachvollziehen, warum er 30 Meter vor dem SCI-Tor auf Freistoß für den Tabellenführer entschied. Und während sich die Gastgeber noch grämten, kickte Fülla die Kugel flugs in den Strafraum, wo Sebastian Bonfert seinen Kopf in die Flugbahn hielt und das Zuspiel gekonnt veredelte (38.).

Unmittelbar nach Wiederbeginn hätte Landsberg den Vorsprung noch ausbauen können. Bonfert spitzelte den Ball aus aussichtsreicher Position am Ziel vorbei (53.). Dann konnte sich Wild auszeichnen, indem er im Duell gegen Muriz Salemovic Sieger blieb.

Abgesehen von diesen Aktionen erspielten sich die Königsblauen im zweiten Durchgang zweifellos eine Feldüberlegenheit und kamen letztlich auch auf ein Chancen-Plus. Zunächst verwehrte ihnen der Unparteiische die Gelegenheit zum Anschlusstreffer, denn nach einem Strafraum-Vergehen an Kustermann wäre der Elfmeterpfiff durchaus drin gewesen – Reitmair sah die Sache einmal mehr anders (59.). Als etwas später der Ball nach einer Ecke zu Sturm kam, wurde dessen Schuss abgefälscht und zischte am Gehäuse vorbei (70.). Dann scheiterte Yannick Maurer mit einem Knaller am starken Gäste-Schlussmann Rösch (72.).

Stefan Strohhofer sieht die Ampelkarte

In der Nachspielzeit kassierte der Ichenhauser Stefan Strohhofer wegen Meckerns die Ampelkarte.

