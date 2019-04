vor 6 Min.

Das Stoffenrieder Vereinsheim wird renoviert

In der Ellzeer Gemeinderatssitzung wurde diese letzte Maßnahme der Dorferneuerung erörtert

Von Emil Neuhäusler

Als letzte große Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung Stoffenried steht die Sanierung des Vereinsheims in Stoffenried an. 175 000 Euro einschließlich des bis zu 37 000 Euro großen Zuschusses stehen im Haushaltsplan bereit, erklärte Bürgermeister Karl Schlosser bei der Vergabe von Gewerken in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ellzee.

Behindertengerecht wird der Zugang zum Vereinsheim gestaltet. Michael Unterholzner vom Sachgebiet Bauverwaltung in der VG Ichenhausen stellte dazu drei Varianten vor: eine einseitige Treppe und gegenüberliegend eine etwa zwei Meter breite Rampe, einen beiderseitigen Treppenzugang und eine Rampe von rund einem Meter Breite oder eine einseitige Treppe mit gegenüberliegender ein Meter breiter Rampe. Wenn die zwei Meter breite Rampe einigen Räten „abartig groß“ erscheint, folgt der Gemeinderat doch dem Vorschlag von Bürgermeister Schlosser, die Variante eins weiter zu verfolgen. Für eine breite Rampe spricht neben der geräumigen Auffahrt für Rollstühle und Rollatoren auch, dass ältere Leute bei Bedarf bequem hinaufgeführt werden können und im Sommer die Bedienungen ohne Behinderung den Biergarten erreichen. Ob die Breite von zwei Metern noch etwas verringert und aus welchem Material Treppe und Rampe gefertigt werden, wird noch offengelassen.

Die Firma Matthias Biberacher aus Wiesenbach erhält, da sie mit rund 61 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgab, den Auftrag zur Dachsanierung. Die Vergabe der Stahltreppe in verzinkter und pulverbeschichteter Ausführung am Hintereingang zur Mietwohnung am Vereinsheim erhielt mit einer Angebotssumme von etwa 4200 Euro die Firma Martin Schmid aus Waldstetten. Für rund 17 000 Euro wird der Malereibetrieb Reinhold Engel aus Bubesheim die Außenfassade reinigen, ausbessern und streichen.

Weiterhin befasste sich der Gemeinderat mit der Grabgestaltung im Friedhof in Ellzee. Die Vorschläge von Bürgermeister und Verwaltung (ein Ortstermin mit dem Bestatterunternehmen fand im Vorfeld statt) fanden ungeteilte Zustimmung. Die Belegung beginnt im südlichen Teil des neuen Friedhofs. Die erste Grabreihe östlich der Betonmauer wird als Familiengrab ausgestaltet. Es ist eine Grabbreite von 1,80 Metern vorgesehen, zwischen den Gräbern muss ein Abstand von 30 Zentimeter als Fußweg hergestellt werden. Letzteres gilt auch für die Einzelgräber, die in der oberen Reihe ihren Platz finden und eine Breite von 80 Zentimeter erhalten. Für die Urnengräber neben der Friedhofskapelle gilt folgende Regelung: In der Urnenreihe unmittelbar an der Betonmauer entstehen kleinere Grabstätten von etwa 100 auf 60 Zentimeter, in diesem Bereich werden bis zu zwei Urnen begraben. Die Urnengräber am Weg parallel zur Aussegnungshalle bekommen das Maß von 100 auf 75 Zentimeter und können bis zu vier Urnen aufnehmen. Die Abgrenzung zwischen den einzelnen Urnengräbern und den Wegen, die zwischen den Gräbern zu deren Pflege angelegt werden, wird aus mit Beton befestigten Randplatten erstellt. Vorerst werden nach Vorschlag von Bürgermeister Schlosser vier Gräber hergerichtet.

Bestätigt wurde in der Gemeinderatssitzung vorbehaltlich der Zustimmung des Landratsamtes die Wiederwahl des Feuerwehrkommandanten Manuel Fischer und dessen Stellvertreter Valentin Dauner von der Freiwilligen Feuerwehr Hausen. Als sehr gute Idee wurde vom Gemeindegremium der Vorschlag aufgenommen, in Ellzee eine Kinderfeuerwehr zu installieren. Für deren Betreuung stellt sich Marina Mayer zur Verfügung. Gerne übernimmt die Gemeinde die dafür anfallenden Kosten, rund 250 Euro pro Jahr.

Nach Klagen über zu schnelles Fahren innerhalb der Ortschaften schafft die Gemeinde nun zwei solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeigen an. Diese sollen mobil genutzt werden und werden deshalb auf einem beweglichen Sockel montiert. Gekauft werden sie bei der Firma Datacollect zu einem Preis von rund 6000 Euro. Es gab hier eine Gegenstimme, denn es stand auch eine akkubetriebene Variante zur Auswahl, die bei jedem Wetter und auch nachts betrieben werden könnte, deren Akkus jedoch alle zehn Tage ausgetauscht werden müssten.

Vertagt wurden zwei weitere Tagesordnungspunkte. Zum einen überschreitet die Anschaffung von zwei Spielgeräten (Sitzkarussell) auf den Spielplätzen in Stoffenried und Ellzee die dafür im Haushaltsplan vorgesehenen 6000 Euro um rund das Doppelte. Hier ist Rücksprache mit dem Kämmerer erforderlich. Nicht vergeben wurde weiterhin der Auftrag für die Schädlingsbekämpfung in der Gemeinde, da der Gemeinderat noch Diskussionsbedarf bezüglich der Firmen, die Angebote für die Rattenbekämpfung abgegeben haben, sieht. Die Aussprache darüber wurde in den nicht öffentlichen Teil verlegt.

Themen Folgen