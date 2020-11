07:00 Uhr

Das Tragen einer Maske ist eine Frage des Respekts und der Verantwortung

Plus Immer wieder ist die Maskenpflicht in Stadt- und Gemeinderäten im Kreis Günzburg Streitthema, zuletzt in Bubesheim. Unser Autor hat eine klare Meinung zu den "Maskenverweigerern".

Von Michael Lindner

Nun hat es also auch im Bubesheimer Gemeinderat eine Diskussion um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gegeben, an deren Ende sich allerdings keiner der Beteiligten mit Ruhm bekleckert hat. Im Mittelpunkt stand Gemeinderat Christoph Oberauer, der das Stück Stoff nicht aufziehen wollte.

Der Bubesheimer Bürgermeister zog keine Konsequenzen aus Oberauers Verhalten

Seine Hauptargumente: Er wolle sich solidarisch mit Willi Riedel zeigen, außerdem halte er während der Sitzung genug Abstand zu den anderen. Zur Erinnerung: Leipheims Dritter Bürgermeister Riedel weigerte sich vor etwa zwei Wochen, den Mund-Nasen-Schutz anzulegen und verließ nach Aufforderung von Bürgermeister Christian Konrad deshalb den öffentlichen Teil der Stadtratssitzung.

Oberauer dagegen nahm „oben ohne“ an der Sitzung in Bubesheim teil. Bürgermeister Gerhard Sobczyk verwies lediglich auf die Vorbildfunktion der Gemeinderäte, zog ansonsten aber keine Konsequenzen aus dem Verhalten Oberauers.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist eine Frage der Verantwortung

Dabei hätte er das durchaus tun können – wenn nicht sogar aus sozialer Sicht tun müssen. Insgesamt 20 Gemeinderäte und interessierte Bürger waren vor Ort; jeder trug eine Mund-Nasen-Bedeckung – und zwar aus Rücksicht auf seine Mitmenschen. Man könnte es auch eine Frage des Respekts nennen. Oder eine Frage der Verantwortung, denn mit dem Stückchen Stoff achtet man nicht auf seine Gesundheit, sondern auf die seiner Mitmenschen.

Dass Sobczyk und die anderen Gemeinderäte dem Maskenverweigerer nicht ins Gewissen geredet haben, verwundert. Dass der Bürgermeister – falls das nicht gefruchtet hätte – ihn notfalls der Sitzung verweisen hätte sollen, wäre ein konsequentes Vorgehen gewesen.

Auch Grundschüler müssen eine Maske tragen

Bereits Grundschüler müssen im Unterricht den Mund-Nasen-Schutz durchgehend tragen. Was passiert, wenn sie sich weigern? Es gibt Gespräche mit dem Lehrer, dem Vertrauenslehrer, eventuell dem Schulleiter. Und wenn das alles nicht hilft, darf der Schüler nicht am Unterricht teilnehmen und muss von den Eltern abgeholt werden. Vielleicht würde solch eine erzieherische Maßnahme nicht nur bei Schulkindern hilfreich sein.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen