Das Volksfest in Günzburg fällt auch 2021 aus

Das diesjährige Günzburger Volksfest im August kann aufgrund der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden. „Ich leide mit all denjenigen mit, die sich schon auf das Fest gefreut haben oder denen ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Aber unsere Zeit erlaubt keine großen Versammlungen, bei denen fröhlich auf engem Raum gefeiert wird“, bedauert Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Absage.

Besonders weh tun ihm und den beiden Volksfestreferenten Christian Neidl und Elmar Mannes die Entscheidung im Hinblick auf die betroffenen Schausteller, aber auch für den Festwirt sowie die Günzburger Radbrauerei. Die Durchführung des Festes in einer abgespeckten Form kommt für die Organisatoren nicht in Frage. „Ein Volksfest light ohne Bierzelt und mit nur vereinzelten Buden auf dem Festplatz entspricht nicht dem Charakter unserer fünften Jahreszeit und ist kein Ersatz“, sagt Jauernig. „Wir hoffen und wünschen uns, dass wir uns alle im nächsten Sommer auf dem Festplatz treffen können und dann unser Volksfest gemeinsam genießen können“, so Jauernig in einer Pressemitteilung.

Traurig waren viele Menschen in der Region im vergangenen Jahr, dass die Corona-Pandemie dem geplanten 70. Volksfest in Günzburg einen Strich durch die Rechnung machte. Noch im Februar gab es für das Volksfest verschiedene Überlegungen seitens der Stadt. Jauernig machte schon damals jedoch klar, dass zwei Dinge berücksichtigt werden müssen. Man müsse schauen, was pandemiebedingt überhaupt möglich und zugleich noch vertretbar ist. Zudem soll der Charakter der Veranstaltung aufrechterhalten werden. Nur alkoholfreie Getränke oder ein Zapfenstreich um 20 Uhr seien aus seiner Sicht weder für das Münchner Oktoberfest noch für das Günzburger Volksfest passende Rahmenbedingungen. Nun also steht fest: Es gibt kein Volksfest 2021.

Das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Guntiafest musste so wie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Diese Entscheidung fiel bereits im März dieses Jahres. (zg, mili)