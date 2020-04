05:00 Uhr

Das Wort zu Corona: „Raus aus der Überholspur“

Die Burgauer Buchhändlerin Irene Thurn kann der schlimmen und verwirrenden Zeit auch positive Seiten abgewinnen. Der dritte Teil unserer Serie.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle in jeder Mittwochs- und Samstagsausgabe ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Den Anfang machte vor einer Woche Pfarrer Alexander Bauer aus Günzburg, nun ist die Burgauer Buchhändlerin Irene Thurn an der Reihe.

Ich sehe diese Covid-19- Krise als besondere Herausforderung, wie wir es so noch nicht erlebt haben. Von heute auf morgen verändert sich das Leben komplett; viele Läden sind geschlossen, man darf keine Freunde mehr besuchen, hat keinen geregelten Tagesablauf, Eltern mit Kindern bleiben zu Hause, alte Menschen sind isoliert, Kranke kann man nicht besuchen und so weiter ...

Man könnte meinen, das Leben läuft rückwärts. Aber nein, es zeigt uns gleichzeitig auf, wie wir unser tägliches Dasein aktiv verändern können. Raus aus der Überholspur und zurück zu uns selbst. Mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen, das Handy mal ausschalten, Spiele spielen, natürlich auch den täglichen Pflichten nachkommen.

Ich verbringe meine Zeit nun mehr mit guten Büchern, täglicher Meditation und Yoga, einfach mal still im Garten sitzen, radfahren, spazieren gehen. Die Natur zeigt sich gerade in ihrer vollen Schönheit. Meiner Meinung nach sollten wir solche Zeiten wie jetzt viel öfter haben, nur ohne Virus. Man merkt deutlich, wie die Menschen wieder mehr zusammenwachsen, was wirklich wichtig ist, und wie wir unseren Alltag sinnvoll gestalten können.

Es bietet uns die Möglichkeit, mal wieder Dinge zu tun, die sonst auf der Strecke bleiben.

Durch die täglichen Telefonate bekomme ich mit, wie viele Menschen stark verunsichert und ängstlich sind. Es ist momentan eine schlimme und verwirrende Zeit, wir sind in einem Wandel und ich denke, es wird sich in Zukunft weltweit einiges verändern.

Jedoch hat man immer die Wahl: Entweder man fällt in ein Loch oder geht durch das Portal. Die Entscheidung und dadurch die Auswirkungen auf das Leben liegen in der eigenen Hand.

Mein ganz besonderer Dank gilt den Menschen, die uns weiterhin die Treue halten und gerne unseren Lieferservice in Anspruch nehmen. Herzlichen Dank, das gibt uns ganz viel Zuversicht.

„Wir stoßen auf unserem Lebensweg immer wieder auf Probleme, die schwierig zu bewältigen sind. Wie beispielsweise durch das Wasser eines Wasserfalls zu gehen, ohne abzustürzen. In solchen Fällen musst du die schöpferische Phantasie wirken lassen.“

Paulo Coelho/Auf dem Jakobsweg

Zur Person Irene Thurn ist am 19. September 1964 in Chicago geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Sonthofen sowie in Mindelheim. Seit 1991 lebt Thurn in einem kleinen Dorf auf dem Land. Sie hat zwei Kinder, ist geschieden und seit 30 Jahren selbstständig als Buchhändlerin tätig. Sonstige Ausbildungen: Entspannungspädagogin SKA, Schamanin.

