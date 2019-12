17.12.2019

Das ändert sich bei der Müllabfuhr vor und nach Weihnachten

Wegen der Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Termine, auch an den Wertstoffhöfen. Zudem gelten ab 2020 neue Abfuhrtage. Ein Überblick verschafft Klarheit.

Die kommenden Weihnachtsfeiertage erfordern zum Teil eine Vorverlegung der Leerungstermine für Restmüll, Bioabfall und auch die Gelbe Tonne. Darauf hat der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb in einer Pressemitteilung hingewiesen. Von der Vorverlegung betroffen sind die Abfuhrgebiete, in denen der reguläre Abfuhrtag vor den Weihnachtsfeiertagen liegt. Zu beachten sind folgende Abfuhrtage:

Montag, 23. Dezember, wird auf Samstag, 21. Dezember, vorverlegt.

Dienstag, 24. Dezember, wird auf Montag, 23. Dezember, vorverlegt

Mittwoch, 25. Dezember, wird auf Dienstag, 24. Dezember, vorverlegt.

Außertourliche Restmüll-Abfuhren erfolgen in

Deisenhausen und Wiesenbach am Freitag, 20. Dezember;

Waldstetten und Ebersbach am Samstag, 21. Dezember;

Breitenthal am Montag, 23. Dezember.

Alle Leerungstage nach den Feiertagen verschieben sich wie gewohnt um jeweils einen Werktag nach hinten. Dies gilt ebenso für die Abfuhrtage nach Neujahr und dem Feiertag „Heilige Drei Könige“.

Einige Abfuhrgebiete werden neue eingeteilt

Zum Jahreswechsel werden einige Abfuhrgebiete neu eingeteilt, was in einigen Städten, Märkten und Gemeinden zu einem neuen Leerungstag führt.

Alle maßgeblichen Leerungstermine und die Terminverschiebungen sind nach Angaben des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes in den Abfuhrkalendern berücksichtigt. Diese können auch auf der Internetseite des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes unter kaw.landkreis-guenzburg.de oder der „Günzburger Abfall-App“ eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Wertstoffzentren sind auch betroffen

Auch für die Wertstoffhöfe, das Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau mit Deponie sowie Grüngutsammelstellen und Verwaltung gelten wegen der Feiertage andere Regelungen. Die Wertstoffhöfe, das Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau mit Deponie sowie alle Grüngutsammelstellen haben an den gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen, die Verwaltung zusätzlich am Freitag, 27. Dezember. Zwischen den Feiertagen haben alle Wertstoffhöfe und das Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau zu den regulären Zeiten geöffnet. Die Deponie beim Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau öffnet erstmals am Mittwoch, 15. Januar 2020. (zg)

