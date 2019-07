05:03 Uhr

Das bleibt vom dritten Skulpturenpark

Die Stadt Günzburg hat Werke aus der Freiluft-Ausstellung angekauft. Sie stehen an besonderen Stellen im Stadtgebiet.

Von Rebekka Jakob

Seit einigen Jahren ist sie im Günzburger Stadtbild allgegenwärtig, die Kunst, die der Kunstverein Off-Art in Zusammenarbeit mit der Stadt nun schon zum dritten Mal für den Skulpturenpark hier versammelt hat. Die meisten der Werke haben nun nach dem Ende der Ausstellung die Stadt wieder verlassen – an zwei Stellen ist der Skulpturenpark 2018/19 jedoch gekommen, um zu bleiben. Günther Brauns „Tor“, Träger des ersten Preises der Kunstschau bietet am Aufgang zum Turniergarten spannende Einblicke. Und auf dem Grünstreifen unterhalb des Amtsgerichts erzählen zehn Säulen aus der Günzburger Stadtgeschichte. Gestaltet haben diese zehn Mitglieder des Kunstvereins auf ganz unterschiedliche Weise Die Stadt hat die Werke angekauft, damit sie hier stehen bleiben können.

Eine Jury entschied über die Ankäufe

Entschieden darüber, welche Kunstwerke diesmal vom Skulpturenpark übrig bleiben sollen, hat eine Jury bestehend aus Karen Steifensand, Vorsitzende von Off-Art, Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann, Stadtbaumeister Georg Dietze sowie den Stadträten Stefan Baisch und Angelika Fischer. Karen Steifensand sagt, die Auswahl sei nicht leicht gewesen. Die Vorsitzende freut sich besonders, dass die Stadt wieder Ankäufe ermöglicht hat. „Es ist eine schöne Tradition geworden, dass die Stadt großzügig ankauft. Selbstverständlich ist es nicht – das machen nicht viele Städte so.“

Dass Kunst in Günzburg herzlich willkommen ist, hat auch der Künstler Günther Braun aus Eppelheim wahrgenommen. Denn für sein 1,2 Tonnen schweres „Tor“ wurde erst einmal Platz geschaffen:

Die Skulptur „Tor“ des Künstlers Günther Braun kauft die Stadt an. Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann (links) und Karen Steifensand, die Erste Vorsitzende des Kunstvereins Off Art, gehörten zur Jury, die das Werk ausgewählt hat.

Der städtische Bauhof versetzte eine Bank am Aufgang zum Schloss und sogar ein einbetonierter Abfalleimer musste weichen, damit sein Werk gut zur Geltung kommen kann. Überhaupt hat der Bauhof großen Anteil am Gelingen des Skulpturenparks, findet auch Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann. „Die Mitarbeiter unterstützen wo sie können und gehen dabei auch mit ganz viel Kunstverständnis zu Werke.“

Das "Tor" lädt zur Meditation ein

„Ich bin wirklich froh – das ist ein schöner Ort in einer schönen Stadt“, sagt Braun. Sein Werk, das an einen Rahmen erinnert, der an der Oberseite einen Bruch aufweist, lohnt eine längere Betrachtung – vielleicht sogar von der versetzten Bank aus. „Sucht man den Bezug zu sich selbst, ist es eine Meditation“, erklärt der Künstler. Ihm gehe es weniger um die Form als die Philosophie, die für ihn in seinen Skulpturen steckt. „Ich meine, damit mehr über den Menschen auszusagen, als wenn ich ihn abbilden würde.“

Viel über Günzburg, seine Menschen, aber auch über die ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten der Künstler, die am zweiten Ankauf beteiligt sind, zeigen die zehn Säulen nicht weit entfernt. Karen Steifensand verrät den Hintergrund der Kunstwerke: „Früher hat der Kunstverein im Bunker des Kreiskrankenhauses ausgestellt, bis die Klinik die Räume selbst gebraucht hat. Die Säulen standen dort früher.“

Epochen der Günzburger Geschichte haben zehn Künstler des Vereins Off-Art auf Säulen dargestellt, die beim Amtsgericht auf einem Grünstreifen stehen. Auch dieses Werk geht in den Besitz der Stadt über.

Vom Städtischen Bauhof mit Beton ausgegossen, ragen sie jetzt unterhalb des Amtsgerichts in die Höhe – und machen Günzburger Geschichte lebendig. Die Vereinsmitglieder Petra Wende, Rolf Eichelmann, Theo Krötzinger, Barbara Quintus, Christine Viola, Ralf Strassner, Konni Bigelmaier, Karen Steifensand, Gabriele Birkner und Susanne Pögl-Aßfalg haben – jeder in seiner ganz eigenen Handschrift – darauf unterschiedliche Epochen der Stadtgeschichte dargestellt.

Zusammen mit den Kunstwerken, welche die Stadt auch schon bei den beiden vergangenen Skulpturenparks angekauft hatte, bilden die beiden Neuzugänge den Grundstock für den nächsten Skulpturenpark. Bei den Günzburg-Besuchern komme diese öffentliche Form des Kunstmuseums gut an, sagt Karin Scheuermann. Das hatte auch der große Zuspruch zu den Führungen gezeigt, die der Kunstverein während der Dauer der Ausstellung regelmäßig angeboten hatte.

Mehr über den dritten Günzburger Skulpturenpark lesen Sie hier:

Themen Folgen