Das erwartet uns im neuen Jahr im Landkreis Günzburg

Plus Kommunalwahlen, Rathauseinweihung, Volksfest-Jubiläum – das steht 2020 im Landkreis Günzburg an. Ein Überblick.

Die letzten Böller sind geschossen, der Sekt ausgetrunken – das Jahr 2020 ist da. Wir haben einen Blick in den Terminkalender geworfen – unter anderem erwarten diese Themen und Termine den Landkreis Günzburg und seine Einwohner im neuen Jahr.

Wahlen Nicht nur in den Rathäusern richten sich alle Blicke auf den 15. März 2020: Dann finden die Kommunalwahlen in Bayern statt. Im Landkreis Günzburg geht es nicht nur in mehreren Kommunen darum, wer künftig auf dem Bürgermeistersessel und an den Ratstischen Platz nehmen wird. Fünf Bewerber haben sich bereits für die Nachfolge von Landrat Hubert Hafner in Stellung gebracht – darunter ein CSU-Minister und zwei Landtagsabgeordnete (Grüne, AfD).

Podiumsdiskussion Die Günzburger Zeitung und die Mittelschwäbischen Nachrichten bieten gemeinsam mit der Volkshochschule Günzburg eine Podiumsdiskussion aller Landrats-Bewerber an, damit sich jede Wählerin und jeder Wähler ein Bild machen kann von den Politikern, die von sich überzeugt sind, Günzburger Landrat zu können. Merken Sie sich also schon einmal den Donnerstag, 13. Februar. Um 19 Uhr geht’s los im Forum am Hofgarten in Günzburg.

Starkbierfest Das passt doch prima: Eine gute Woche vor der Kommunalwahl wird nochmal richtig Tacheles geredet. Und ob sich Bruder Baderbas am Samstag, 7. März, abends ab 19 Uhr in der Burgauer Kapuziner-Halle immer politisch korrekt verhält, darf getrost bezweifelt werden. Ein Fastenprediger schwebt schließlich über den Dingen. Und Baderbas wird der kleinen wie großen Politik zwar liebevoll-hintersinnig, aber dann doch ganz kräftig die Leviten lesen. Noch steht der Beginn des Vorverkaufs nicht fest. Achten Sie auf die aktuellen Ankündigungen. Denn in der Regel sind die Karten für das GZ-Starkbierfest innerhalb weniger Stunden vergriffen. Kein Wunder: Eine vergleichbare Veranstaltung in dieser Art gibt es in ganz Bayerisch-Schwaben nicht.

Triathlon Die Sportfans machen sich schon warm: Am 24. Mai 2020 gehen wieder die Teilnehmer des Günzburger Cross Triathlon an den Start. Neben der sechsten Auflage des Sportevents, bei dem geschwommen, geradelt und gelaufen wird, gibt es auch wieder einen eigenen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche.

Volksfest Ein Jubiläum feiert das Günzburger Volksfest: Seit 70 Jahren gibt es die Veranstaltung. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr bringt die derzeitige Baustelle der Bahn am Auweg jedoch Veränderungen mit sich: Da die Unterführung derzeit gesperrt ist, wird das Standkonzert ausnahmsweise am Volksfestplatz direkt stattfinden, der traditionelle Umzug startet und endet ebenfalls dort. So oder so: Es wird kräftig gefeiert im August 2020.

Familienmesse Mit einem neuen Konzept will die Messe im Günzburger Donauried punkten: Erstmals bekommt Günzburg vom 11.bis 13. September 2020eine Familienmesse. Im Zentrum der regionalen Verbrauchermesse an drei Tagen steht die Familie sowie alles, was Familien interessiert und bewegt. Die Themenwelten sind Gesundheit, Mobilität, Heimat, Bauen, Umwelt, Berufsleben und Urlaub.

Zehn Jahre Konversion Im Juni 2010 haben Vertreter des Zweckverbands und der Stadt Leipheim den Kaufvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (Birma) unterzeichnet, die Konversion begann: Das ehemalige Fliegerhorstgelände in Leipheim wurde damit zum interkommunalen Gewerbegebiet. Seitdem hat sich auf dem Gelände, das heute als Areal Pro bezeichnet wird, etliches getan. Zehn Jahre Konversion sollen in diesem Jahr groß gefeiert werden.

Rathauseinweihung In Jettingen-Scheppach sind die Arbeiten für den Rathausum- und Erweiterungsbau abgeschlossen. Spatenstich für das Drei-Millionen-Euro-Projekt war 2018 gewesen. Eigentlich hätten die Arbeiten schon im Herbst beendet werden sollen, wegen Verzögerungen findet die Einweihung nun am 16. Februar statt.

Einkaufen Voraussichtlich Ende des Jahres soll auf dem ehemaligen Zimmermann-Areal in Burgaus Mitte eingekauft werden können, unter anderem Edeka eröffnet dort einen neuen Markt.

Kliniken Auf dem Gelände rund um die Günzburger Krankenhäuser wird fleißig gebaut: Ende des Jahres sollen die neue Radiologie, das Casino und die Sporthalle der Bezirkskliniken fertig werden, danach geht es weiter mit dem Abriss der alten Begegnungsstätte aus den 1980er Jahren. Hier baut das BKH den Bettentrakt seiner psychiatrischen Klinik. Daneben geht der Neubau der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung in den Endspurt, für den die Arbeiten 2019 begonnen haben. Die Kreiskliniken wollen in diesem Jahr mit der Erweiterung ihrer Entbindungsstation beginnen. Die neue Adresse „Lindenallee“ wird in genau zwölf Monaten ab heute ebenfalls gelten. Der Stadtrat hatte vor einem halben Jahr die Umbenennung der Ludwig-Heilmeyer-Straße beschlossen.

Therapiezentrum Im Juli war das 30-jährige Bestehen des Therapiezentrums Burgau gefeiert worden. Daran nahm auch der Gründer, Max Schuster, teil, der die Klinik an die Bezirkskliniken Schwaben übergeben hatte. Kurz vor dem Festakt war für den neuen Trakt, der an der Stelle des alten Krankenhauses entsteht, Richtfest gefeiert worden. Im Winter 2020/21 will man einziehen, 16 Intermediate-Care- und zwölf Intensivbetten entstehen.

Kaisersaal Aktuell dürfen nur 25 Personen gleichzeitig den Kaisersaal des Wettenhauser Klosters betreten. Der Brandschutz lässt nicht mehr Besucher im Prunkstück zu. Bis zum Frühsommer sollen die Auflagen zum Brandschutz allerdings erfüllt sein – dann kann der Kaisersaal hoffentlich wieder als Veranstaltungsraum genutzt werden.

Holz Für den Herbst plant die Holzfirma Scheiffele-Schmiederer den Umzug des ersten Teils des Unternehmens von Dillingen nach Gundremmingen.

Golfturniere Mit gleich vier „Vorrunden“ (30. April, 16. Mai, 3. Juli und 9. August) und einem Finalturnier am 5. September veranstalten der Golfclub Schloss Klingenburg und die Günzburger Zeitung eine Eventreihe für den guten Zweck. Der Reinerlös dieser Veranstaltungen kommt dem Hilfswerk der Zeitung, der Kartei der Not, zugute. 2020 ist ein besonderes Jahr für die Verantwortlichen des Golfclubs. Schließlich wurde der vor 40 Jahren von 108 Mitgliedern gegründet.

St. Veit Seit etwa einem Jahr laufen nun schon die Sanierungsarbeiten in der St. Veitskirche Leipheim. An den vergangenen Weihnachtsfeiertagen konnte die evangelische Kirchengemeinde in das katholische Gotteshaus ausweichen und dort ihre Messen feiern. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte aber das nächste Weihnachtsfest 2020 schon wieder „in den eigenen vier Wänden“ gefeiert werden – Ende des Jahres sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.

