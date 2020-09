vor 54 Min.

Das größte Pokalspiel aller Zeiten für den VfR Jettingen

In den entscheidenden Szenen dieser Pokalrunde hatte Jettingen (links Kapitän Jonas Schmidt beim Spiel in Burgau) die Zehenspitze vorn.

Plus Der Fußball-Kreisligist VfR Jettingen steht zum ersten Mal im Kreisfinale. Gastgeber ist der FSV Reimlingen. Ein Wermutstropfen schmälert die Vorfreude.

Von Christoph Dizenta

Christoph Hoss ist sichtlich stolz auf seine Kicker. „Das Erreichen des Kreispokal-Finales ist der größte Pokalerfolg der Vereinsgeschichte“, sagt der Abteilungsleiter des Fußball-Kreisligisten VfR Jettingen. An diesem Samstag tritt die Elf von Trainer Sven Müller beim FSV Reimlingen an. Anstoß ist um 16 Uhr. Es geht um eine hübsche Siegprämie und um den Einzug in die bayerische Hauptrunde.

Das müssen die Fans zum Finale im Kreispokal wissen 1 / 6 Zurück Vorwärts Allgemeines Seit 1998 wird in Bayern um den Toto-Pokal gespielt. Der Landessieger – in diesem Jahr war es der TSV 1860 München – bekommt einen Startplatz für den DFB-Vereinspokal der kommenden Saison. Alle Kreismeister nehmen an der ersten BFV-Hauptrunde teil. Siegprämien werden von Lotto Bayern ausgeschüttet.

Termin Das Kreisfinale Donau findet am Samstag, 26. September 2020, auf dem Sportgelände des FSV Reimlingen statt. Anpfiff ist um 16 Uhr.

So lief die Pokal-Runde Am aktuellen Kreispokal nahmen 78 Mannschaften aus dem Spielkreis Donau teil. Das Endspiel entspricht der siebten Stufe.

So kam der FSV Reimlingen ins Endspiel Der Nord-Kreisligist setzte sich gegen FC Maihingen (1:0), bei SV Genderkingen (5:0), bei BC Huisheim (2:1), bei SV Eggelstetten (4:2), bei SSV Neumünster-Unterschöneberg (4:1) und zuletzt im Halbfinale bei TSV Wemding (6:4) durch.

So kam der VfR Jettingen ins Endspiel Der West-Kreisligist hatte in der ersten Runde Freilos und gewann anschließend bei SpVgg Kleinkötz (8:1), bei SG Röfingen/Konzenberg (5:1), bei TSV Burgau (6:1), gegen SG Reisensburg-Leinheim (3:1) sowie im Halbfinale gegen SV Mindelzell (1:0).

Sonstiges Auf ein Rahmenprogramm wird aufgrund der Pandemie-Bedingungen verzichtet. 200 Zuschauer dürfen dabei sein.

Einziger Wermutstropfen im coronabedingt spätesten Finale aller Zeiten (ursprünglich hätte die Partie im Frühjahr steigen sollen; die Halbfinals wurden vor über einem Jahr ausgetragen) ist sicher, dass nur 200 Zuschauer zugelassen sind. Davon zieht der Bayerische Fußball-Verband schon mal zehn Karten für Offizielle ab. „Etwas mehr als 50 Karten haben wir uns im Vorfeld gesichert“, sagt Hoss zum Fanvolumen aus Jettingen. In normalen Zeiten hätten die Jettinger „mit einem oder mehreren Bussen geplant und eine große Kulisse hätte auch einen tollen Rahmen geboten“, sagt Hoss und fügt ein bisschen traurig hinzu: „Aber wir müssen uns halt mit dem abfinden, was zugelassen ist.“

Christoph Hoss: "Wir freuen uns wahnsinnig"

Ähnlich wie sein Coach sieht Hoss die Chancen seines VfR wie in jedem Pokalspiel bei 50:50. „Doch eines ist klar: Wir freuen uns wahnsinnig auf diese Partie und jeder Spieler wird sein Bestes geben.“

Dabei könnte Müller durchaus ein wenig auf die Tränendrüse drücken. Denn mit Hannes Fischer, Nico Fritz und Dan Riederle fehlen dem VfR-Coach verletzungsbedingt gleich drei immens wichtige Stammspieler. Doch Jammern gilt nicht beim ambitionierten Coach der Jettinger. „Ansonsten können wir personell aus dem Vollen schöpfen und unser Kader hat genügend Qualität, auch diese Ausfälle zu kompensieren“, sagt er.

Die Generalprobe lief auch wirklich wunderbar. Zum Liga-Neustart legte der VfR am vergangenen Sonntag ein blitzsauberes 4:0 beim FC Lauingen hin und behütete damit sein still brennendes Aufstiegs-hoffnungskerzchen.

Torgarantie namens Dominik Kohnle

Der FSV Reimlingen belegt in der Kreisliga Nord den Platz an der Sonne mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Wörnitzstein-Berg, der allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Die Vorbereitung verlief recht gut für die Reimlinger. Im ersten Punktspiel mühte sich das Team dann aber zu einem 2:2 gegen den BC Schretzheim, einer Mannschaft aus den Tiefen der Tabelle. Dabei lag der FSV bereits 0:2 in Rückstand, ehe seine eingebaute Torgarantie namens Dominik Kohnle mit seinen Saisontreffern 26 und 27 den Punkt rettete.

Genau auf diesen Mann sollte die Jettinger Defensive ein besonderes Auge werfen. Kohnle hat in allen Spielzeiten, in denen er für den FSV die Stiefel schnürte, um die 30 Tore erzielt. Auch Müller gibt zu erkennen, dass er einen Schlüssel zum Erfolg im Kreispokal-Finale darin sieht, dem Ausnahmestürmer die Lust am Toreschießen zu nehmen.

